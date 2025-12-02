Zawieszają odbiór bioodpadów

W Piasecznie wstrzymany został odbiór odpadów biodegradowalnych Źródło: Google Earth

O sprawie poinformował Urząd Miasta i Gminy Piaseczno. Jak wyjaśniono w komunikacie, wstrzymany został odbiór odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, czyli ze skoszonej trawy, liści, gałęzi czy pozostałości roślin ogrodowych i chwastów.

Prezes PUK Piaseczno Grzegorz Tkaczyk poinformował, że konieczne było podjęcie takiej decyzji ze względu na wyczerpanie możliwości magazynowania tej frakcji odpadów w stacji przeładunkowej spółki przy ulicy Technicznej 6 w Piasecznie.

Dalej podał, że sytuacja związana jest z "niewystarczającą liczbą transportów odpadów ze stacji przeładunkowej realizowanych przez firmę PU Hetman". Firma ma podpisaną umowę z miastem na wywożenie odpadów z terenu miejskiej spółki komunalnej do instalacji zajmującej się ich zagospodarowaniem

"Dalsze magazynowanie tej frakcji odpadów w tak dużej ilości stanowiłoby naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska i groziłoby spółce poważnymi sankcjami administracyjnymi, z utratą decyzji na zbieranie odpadów włącznie" - tłumaczy prezes PUK.

Instalacje przekroczyły limity

W komunikacie wskazano też, jak firma transportowa tłumaczy przyczynę zbyt małej liczby transportów. "Przedsiębiorstwo informowało, że problemem jest brak możliwości przekazania tej frakcji odpadów do instalacji zajmujących się ich zagospodarowaniem ze względu na przekroczenie wyznaczonych im na bieżący rok limitów" - opisują urzędnicy.

W odpowiedzi firma wskazała również, że firmy obowiązują także limity dzienne, których nie można przekraczać, aby zachować prawidłowy proces kompostowania odpadów.

- Bardzo prosimy państwa o wyrozumiałość i odrobinę cierpliwości. Liczymy na to, że w ciągu kilku dni ruszy odbiór bioodpadów ze stacji przeładunkowej przy ulicy Technicznej w Piasecznie, co pozwoli PUK Piaseczno wznowić odbiór odpadów z terenu państwa posesji - mówi burmistrz Daniel Putkiewicz, cytowany w komunikacie.

Odpady kuchenne są odbierane, ale nie wszędzie

Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej w Piasecznie mogą nadal liczyć na odbiór odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (kod 20 01 08). Ich wywóz odbywa się bez zmian. Natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej, gdzie odpady te są gromadzone w jednym worku z odpadami zielonymi, tymczasowo wstrzymano ich odbiór.

