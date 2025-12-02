Logo TVN Warszawa
Okolice

Zawieszają odbiór bioodpadów

Problem dotyczy odbioru odpadów zielonych z ogrodów i posesji (zdj. ilustracyjne)
W Piasecznie wstrzymany został odbiór odpadów biodegradowalnych
Źródło: Google Earth
Spółka PUK Piaseczno zawiesiła odbiór bioodpadów. Śmieciarki nie będą w nadchodzących dniach wywoziły worków z odpadami zielonymi z ogrodów i posesji, bo nie ma już miejsca na ich magazynowanie.

O sprawie poinformował Urząd Miasta i Gminy Piaseczno. Jak wyjaśniono w komunikacie, wstrzymany został odbiór odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, czyli ze skoszonej trawy, liści, gałęzi czy pozostałości roślin ogrodowych i chwastów.

Prezes PUK Piaseczno Grzegorz Tkaczyk poinformował, że konieczne było podjęcie takiej decyzji ze względu na wyczerpanie możliwości magazynowania tej frakcji odpadów w stacji przeładunkowej spółki przy ulicy Technicznej 6 w Piasecznie.

Dalej podał, że sytuacja związana jest z "niewystarczającą liczbą transportów odpadów ze stacji przeładunkowej realizowanych przez firmę PU Hetman". Firma ma podpisaną umowę z miastem na wywożenie odpadów z terenu miejskiej spółki komunalnej do instalacji zajmującej się ich zagospodarowaniem

"Dalsze magazynowanie tej frakcji odpadów w tak dużej ilości stanowiłoby naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska i groziłoby spółce poważnymi sankcjami administracyjnymi, z utratą decyzji na zbieranie odpadów włącznie" - tłumaczy prezes PUK.

Instalacje przekroczyły limity

W komunikacie wskazano też, jak firma transportowa tłumaczy przyczynę zbyt małej liczby transportów. "Przedsiębiorstwo informowało, że problemem jest brak możliwości przekazania tej frakcji odpadów do instalacji zajmujących się ich zagospodarowaniem ze względu na przekroczenie wyznaczonych im na bieżący rok limitów" - opisują urzędnicy.

W odpowiedzi firma wskazała również, że firmy obowiązują także limity dzienne, których nie można przekraczać, aby zachować prawidłowy proces kompostowania odpadów.

- Bardzo prosimy państwa o wyrozumiałość i odrobinę cierpliwości. Liczymy na to, że w ciągu kilku dni ruszy odbiór bioodpadów ze stacji przeładunkowej przy ulicy Technicznej w Piasecznie, co pozwoli PUK Piaseczno wznowić odbiór odpadów z terenu państwa posesji - mówi burmistrz Daniel Putkiewicz, cytowany w komunikacie.

Odpady kuchenne są odbierane, ale nie wszędzie

Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej w Piasecznie mogą nadal liczyć na odbiór odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (kod 20 01 08). Ich wywóz odbywa się bez zmian. Natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej, gdzie odpady te są gromadzone w jednym worku z odpadami zielonymi, tymczasowo wstrzymano ich odbiór.

Burmistrz Nadarzyna interweniuje w sprawie śmiecenia
Wyrzucali do kontenerów na ubrania opony, meble, zabawki
Droga zasypana odpadami
Tony odpadów wyrzucone na drogi. Dwóch zatrzymanych. "Przyznali się"
Składowisko odpadów w Wołominie
Kilkanaście tysięcy litrów niebezpiecznych odpadów. Jest szansa na ich utylizację
Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

PiasecznoOdpady
