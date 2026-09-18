Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Jeździli za szybko i "mrugali" światłami

|
Policyjna kontrola na terenie gminy Lesznowola
Policjanci prowadzili kontrole w gminie Lesznowola
Źródło wideo: KPP Piaseczno
Źródło zdj. gł.: KPP Piaseczno
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
55 mandatów i zatrzymany dowód rejestracyjny - to efekt policyjnych działań na terenie gminy Lesznowola. Najwięcej kar posypało się za przekraczanie dozwolonej prędkości i "mruganie" światłami.

Policjanci piaseczyńskiej i warszawskiej drogówki w ostatnich dniach przeprowadzili działania kontrolno-prewencyjne na terenie gminy Lesznowola. Jednym z miejsc objętych kontrolami była ulica Fabryczna w Łoziskach, gdzie mieszkańcy zgłaszali przypadki przekraczania przez kierujących dozwolonej prędkości.

Posypały się mandaty

W trakcie prowadzonych działań policjanci ukarali kierowców 55 mandatami, w tym 45 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Łączna kwota wyniosła blisko 23 tysiące złotych. Przeprowadzili również 82 badania stanu trzeźwości kierujących oraz zatrzymali jeden dowód rejestracyjny.

Policyjne kontrole na terenie gminy Lesznowola
Policyjna kontrola na terenie gminy Lesznowola
Policyjna kontrola na terenie gminy Lesznowola
Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno
Policyjna kontrola na terenie gminy Lesznowola
Policyjna kontrola na terenie gminy Lesznowola
Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno
Policyjna kontrola na terenie gminy Lesznowola
Policyjna kontrola na terenie gminy Lesznowola
Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno
Policyjna kontrola na terenie gminy Lesznowola
Policyjna kontrola na terenie gminy Lesznowola
Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno

"Mruganie" światłami

Mandaty były nie tylko za prędkość, ale też za używanie świateł niezgodnie z ich przeznaczeniem. Policjanci obserwowali sytuacje, w których kierujący, mijając się z innymi pojazdami, "mrugali" światłami, ostrzegając w ten sposób przed prowadzonymi kontrolami. Zachowania te zostały zarejestrowane przy wykorzystaniu policyjnego wideorejestratora.

"Ostrzeganie innych kierujących przed policyjną kontrolą nie jest właściwym sposobem reagowania na obecność funkcjonariuszy na drodze. Takie zachowanie może sprawić, że kierujący, który wcześniej naruszał przepisy, na widok sygnału świetlnego jedynie chwilowo zmniejszy prędkość lub zmieni sposób jazdy, a po minięciu patrolu ponownie zacznie łamać przepisy. W efekcie nie eliminuje to zagrożenia, a jedynie utrudnia funkcjonariuszom ujawnianie wykroczeń" - podkreśliła podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy policji w Piasecznie.

Używanie świateł niezgodnie z ich przeznaczeniem zagrożone jest mandatem w wysokości 200 złotych oraz 4 punktami karnymi.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
MandatyTaryfikator mandatówPolicjaruch drogowy
Czytaj także:
Zatrzymania w sprawie nadużyć w szpitalu w Garwolinie
Szpital stracił kilkaset tysięcy złotych. Zarząd i lekarze z zarzutami
Garwolin
Policjanci znaleźli plantację konopi na Ursynowie
Sądził, że doniczek wśród traw i krzewów nikt nie zauważy
Ursynów
Seniorki straciły oszczędności życia (zdj. ilustracyjne)
O pierwszej w nocy zadzwoniła "córka", przyszedł "prokurator"
Okolice
Budynek przy Marszałkowskiej stanie się siedzibą brygady WOT
Warszawa przekazała dwie nieruchomości wojsku i strażakom
Śródmieście
boki1
Gabinet wiceprezydentki zasypany gruzem
Ostrołęka
Uchwała krajobrazowa w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
"Chcemy zapanować nad chaosem". Trzecie podejście
Piotr Bakalarski
Pani Agata zginęła w katastrofie pociągu
Agata zginęła w katastrofie pociągu. Rozpacz rodziny
Okolice
Montaż ekranów reklamowych przy ul. Marszałkowskiej
Dostali zgodę na odtworzenie elewacji, zamontowali duży ekran reklamowy
Katarzyna Kędra
Policja zatrzymała 21-latka
Na zwrócenie uwagi zareagował groźbami
Okolice
Policjanci odzyskali skradziony traktor
Ukradł ciągnik i uciekł. Miał wiele do ukrycia
Okolice
Akta - zdjęcie ilustracyjne
Kilkanaście kilogramów narkotyków i nielegalna broń
Okolice
Tramwaj na Marszałkowskiej
Zamkną fragment Marszałkowskiej. W sobotę "mundial" tramwajarzy
Śródmieście
Posiłek ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Bojkotują szkolną stołówkę. Ponad 300 uczniów rezygnuje z obiadów
Klaudia Kamieniarz
Drogowcy planują asfaltowanie (zdj. ilustracyjne)
Weekendowe prace na drogach, utrudnienia i objazdy
Śródmieście
Autobus testowany na warszawskich ulicach
Nietypowy autobus na ulicach stolicy
Komunikacja
Łoś na Dworcu Centralnym
Łosie na ulicach. "Warszawa jest pod tym względem szczególna"
Śródmieście
Stracił panowanie nad autem i wypadł z drogi
Wypadł z drogi, auto przewróciło się na polu z dyniami
Okolice
Ludzkie szczątki (zdjęcie ilustracyjne)
Zginął od ciosów nożem, dwie osoby z zarzutami
Okolice
Bóbr w Warszawie
Z gałęzią wracał do Wisły
Śródmieście
Nadanie izbie pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy imienia Wandy Traczyk-Stawskiej
Izba pamięci imienia Wandy Traczyk-Stawskiej
Wola
Zlekceważyli znak "STOP" przed przejazdem kolejowym, odebrali mandaty
Zlekceważyli znak, odebrali mandaty
Okolice
Zderzenie na ul. Cybernetyki
W czasie jazdy źle się poczuł, uderzył w dwa auta
Mokotów
Budynek Sejmu RP
"Koledzy w garniturach tłumaczą, co jest dla kobiet lepsze"
Patryk Michalski
Policjanci z Bielan szukają 51-letniego Jarosława Iwańczuka ps. "Iwan"
"Iwan" ukrywa się od 23 lat. Tak może wyglądać teraz
Bielany
Nowy most ma powstać w ciągu ulicy Zdziarskiej
"Znacząco ułatwi przemieszczanie się po dzielnicy". Będzie nowy most
Białołęka
Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Emerytura i powrót sekretarza do pracy. Sprawę bada prokuratura
Praga Północ
Oszust miał wyłudzać przez portal ogłoszeniowy wrażliwe dane (zdj. ilustracyjne)
Zainwestowali 500 złotych, stracili 400 tysięcy
Okolice
Znaleźli dziuplę, zatrzymali dwóch mężczyzn
Znikały motocykle, znaleźli dziuplę
Śródmieście
Katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych
"Dochodzi do mnie, że już nigdy więcej jej nie zobaczę"
"Uwaga!" TVN
Gołąb wpadł w pułapkę
Zahaczył o latarnię i znalazł się w śmiertelnej pułapce
Praga Północ
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki