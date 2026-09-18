Okolice Jeździli za szybko i "mrugali" światłami Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Policjanci prowadzili kontrole w gminie Lesznowola Źródło wideo: KPP Piaseczno Źródło zdj. gł.: KPP Piaseczno

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Policjanci piaseczyńskiej i warszawskiej drogówki w ostatnich dniach przeprowadzili działania kontrolno-prewencyjne na terenie gminy Lesznowola. Jednym z miejsc objętych kontrolami była ulica Fabryczna w Łoziskach, gdzie mieszkańcy zgłaszali przypadki przekraczania przez kierujących dozwolonej prędkości.

Posypały się mandaty

W trakcie prowadzonych działań policjanci ukarali kierowców 55 mandatami, w tym 45 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Łączna kwota wyniosła blisko 23 tysiące złotych. Przeprowadzili również 82 badania stanu trzeźwości kierujących oraz zatrzymali jeden dowód rejestracyjny.

Policyjne kontrole na terenie gminy Lesznowola Policyjna kontrola na terenie gminy Lesznowola Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno Policyjna kontrola na terenie gminy Lesznowola Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno Policyjna kontrola na terenie gminy Lesznowola Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno Policyjna kontrola na terenie gminy Lesznowola Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno

"Mruganie" światłami

Mandaty były nie tylko za prędkość, ale też za używanie świateł niezgodnie z ich przeznaczeniem. Policjanci obserwowali sytuacje, w których kierujący, mijając się z innymi pojazdami, "mrugali" światłami, ostrzegając w ten sposób przed prowadzonymi kontrolami. Zachowania te zostały zarejestrowane przy wykorzystaniu policyjnego wideorejestratora.

"Ostrzeganie innych kierujących przed policyjną kontrolą nie jest właściwym sposobem reagowania na obecność funkcjonariuszy na drodze. Takie zachowanie może sprawić, że kierujący, który wcześniej naruszał przepisy, na widok sygnału świetlnego jedynie chwilowo zmniejszy prędkość lub zmieni sposób jazdy, a po minięciu patrolu ponownie zacznie łamać przepisy. W efekcie nie eliminuje to zagrożenia, a jedynie utrudnia funkcjonariuszom ujawnianie wykroczeń" - podkreśliła podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy policji w Piasecznie.

Używanie świateł niezgodnie z ich przeznaczeniem zagrożone jest mandatem w wysokości 200 złotych oraz 4 punktami karnymi.