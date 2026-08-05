Okolice Marihuanę wkomponował w ogród. "Maskowanie" na nic się zdało Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Miał marihuanę w ogródku. Został zatrzymany Źródło wideo: KPP Piaseczno Źródło zdj. gł.: KPP Piaseczno

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W minionym tygodniu piaseczyńscy kryminalni pojawili się w jednym z domów na terenie gminy Lesznowola. Celem było przeszukanie posesji. Z ich ustaleń wynikało, że mieszkający tam 51-latek może posiadać środki odurzające.

"Na rabatce kwiatowej funkcjonariusze natknęli się na rosnące krzaki marihuany, a w przydomowym garażu znaleźli słoik z suszem roślinnym" - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

Marihuana rosła w przydomowym ogródku Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno

Mężczyzna został zatrzymany, a znalezione przez policjantów środki odurzające zabezpieczono do dalszego postępowania.

Usłyszał zarzut

Następnego dnia 51-latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za to przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci znaleźli słoik z suszem roślinnym Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno

Policjanci przypominają, że zażywanie narkotyków jest niezwykle niebezpieczne i niesie za sobą ogromne ryzyko dla zdrowia fizycznego i psychicznego. "Wiele osób, które wpadły w sidła nałogu, zaczynało od 'niewinnych' eksperymentów, jednak w krótkim czasie traciły nad nim kontrolę, często z poważnymi konsekwencjami dla swojego życia i życia bliskich. Narkotyki to nie tylko zniszczenie zdrowia - mogą prowadzić do całkowitego rozpadu życia społecznego i zawodowego. Każdy gram czy tabletka to krok ku problemom, które wymykają się spod kontroli" - podkreślili funkcjonariusze.