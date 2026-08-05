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Okolice

Marihuanę wkomponował w ogród. "Maskowanie" na nic się zdało

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Marihuana rosła w przydomowym ogródku
Miał marihuanę w ogródku. Został zatrzymany
Źródło wideo: KPP Piaseczno
Źródło zdj. gł.: KPP Piaseczno
Myślał, że nie wzbudzi podejrzeń. W elementy ogrodu "wkomponował" sadzonki marihuany. Ale i tak policjanci z Piaseczna zapukali do jego drzwi. W garażu znaleźli słoik z suszem roślinnym. Mężczyzna usłyszał zarzut.

W minionym tygodniu piaseczyńscy kryminalni pojawili się w jednym z domów na terenie gminy Lesznowola. Celem było przeszukanie posesji. Z ich ustaleń wynikało, że mieszkający tam 51-latek może posiadać środki odurzające.

"Na rabatce kwiatowej funkcjonariusze natknęli się na rosnące krzaki marihuany, a w przydomowym garażu znaleźli słoik z suszem roślinnym" - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

Marihuana rosła w przydomowym ogródku
Marihuana rosła w przydomowym ogródku
Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno

Mężczyzna został zatrzymany, a znalezione przez policjantów środki odurzające zabezpieczono do dalszego postępowania.

Usłyszał zarzut

Następnego dnia 51-latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za to przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci znaleźli słoik z suszem roślinnym
Policjanci znaleźli słoik z suszem roślinnym
Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno

Policjanci przypominają, że zażywanie narkotyków jest niezwykle niebezpieczne i niesie za sobą ogromne ryzyko dla zdrowia fizycznego i psychicznego. "Wiele osób, które wpadły w sidła nałogu, zaczynało od 'niewinnych' eksperymentów, jednak w krótkim czasie traciły nad nim kontrolę, często z poważnymi konsekwencjami dla swojego życia i życia bliskich. Narkotyki to nie tylko zniszczenie zdrowia - mogą prowadzić do całkowitego rozpadu życia społecznego i zawodowego. Każdy gram czy tabletka to krok ku problemom, które wymykają się spod kontroli" - podkreślili funkcjonariusze.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
NarkotykiPolicjaPrzestępczość w Warszawie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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