Marihuanę wkomponował w ogród. "Maskowanie" na nic się zdało
W minionym tygodniu piaseczyńscy kryminalni pojawili się w jednym z domów na terenie gminy Lesznowola. Celem było przeszukanie posesji. Z ich ustaleń wynikało, że mieszkający tam 51-latek może posiadać środki odurzające.
"Na rabatce kwiatowej funkcjonariusze natknęli się na rosnące krzaki marihuany, a w przydomowym garażu znaleźli słoik z suszem roślinnym" - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.
Mężczyzna został zatrzymany, a znalezione przez policjantów środki odurzające zabezpieczono do dalszego postępowania.
Usłyszał zarzut
Następnego dnia 51-latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za to przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Policjanci przypominają, że zażywanie narkotyków jest niezwykle niebezpieczne i niesie za sobą ogromne ryzyko dla zdrowia fizycznego i psychicznego. "Wiele osób, które wpadły w sidła nałogu, zaczynało od 'niewinnych' eksperymentów, jednak w krótkim czasie traciły nad nim kontrolę, często z poważnymi konsekwencjami dla swojego życia i życia bliskich. Narkotyki to nie tylko zniszczenie zdrowia - mogą prowadzić do całkowitego rozpadu życia społecznego i zawodowego. Każdy gram czy tabletka to krok ku problemom, które wymykają się spod kontroli" - podkreślili funkcjonariusze.