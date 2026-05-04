Problem z wodą. Urzędnicy proszą, by nie podlewać trawników i nie myć aut

Urzędnicy apelują o niepodlewanie trawników (zdj. ilustracyjne)
Susza zagraża uprawom w Polsce
Urzędnicy z gminy Piaseczno i wodociągowcy z Konstancina-Jeziorny proszą mieszkańców o oszczędzanie wody - rezygnację z podlewania trawników czy napełniania basenów. Susza hydrologiczna i modernizacja stacji uzdatniania sprawiają, że są problemy z ciśnieniem w sieci wodociągowej.

Jak wyjaśniają urzędnicy z Konstancina-Jeziorny, śnieżna zima i wiosenne roztopy nie poprawiły sytuacji hydrologicznej w Polsce. Na znacznej części kraju utrzymuje się susza, co przekłada się na niski stan wód w rzekach oraz obniżony poziom wód gruntowych.

"W związku z tym Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie apeluje do mieszkańców o racjonalne gospodarowanie wodą oraz powstrzymanie się w godz. 6.00-22.00 od podlewania ogrodów i trawników, napełniania basenów oraz mycia samochodów" - zwracają się konstancińscy wodociągowcy do tamtejszych mieszkańców.

Proszą o roztropność

- Prosimy o roztropne korzystanie z wody - mówi cytowany w komunikacie Edward Skarżyński, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. - Woda z miejskiej sieci wodociągowej powinna być wykorzystywana przede wszystkim do celów socjalno-bytowych ludzi oraz zwierząt gospodarskich - zaznacza dyrektor.

Jak informuje ZGK, w upalne dni mogą występować czasowe spadki ciśnienia w sieci, a lokalnie także przerwy w dostawie wody. Choć będą to sytuacje incydentalne, brak oszczędzania może sprawić, że będą pojawiały się coraz częściej.

- W okresie letnim zużycie wody wzrasta nawet trzykrotnie, dlatego bez ograniczenia poboru mogą wystąpić przerwy w jej dostawie - podkreśla dyrektor Skarżyński.

Urzędnicy radzą, by gromadzić deszczówkę w zbiornikach i wykorzystywać ją do podlewania ogrodów. "To rozwiązanie korzystne zarówno dla środowiska, jak i domowego budżetu" - zauważają.

"Występują ograniczenia"

Komunikat dotyczący zużycia wody opublikowało też Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie. Podało, że "w ostatnich dniach odnotowano drastyczny, niemal dwukrotny wzrost zapotrzebowania na wodę".

"Jednocześnie, w związku z prowadzoną modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Głoskowie, która zaopatruje w wodę także miejscowości Baszkówka i Gołków występują ograniczenia w dostawie wody, które skutkują znaczącym obniżeniem ciśnienia w sieci wodociągowej" - informują piaseczyńscy wodociągowcy.

I apelują o odpowiedzialne korzystanie z wody do czasu ustabilizowania sytuacji.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
