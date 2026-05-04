Okolice W jednej z gmin wprowadzono zakaz podlewania, w innych są prośby o oszczędzanie wody Oprac. Katarzyna Kędra |

Susza zagraża uprawom w Polsce

"Wprowadza się zakaz podlewania z gminnej sieci wodociągowej ogrodów przydomowych, ogrodów działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Dębe Wielkie od dnia 7 maja 2026 r. do odwołania w godzinach od 18 do 21. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim" - podano w zarządzenia Krzysztofa Kalinowskiego, wójta gminy Dębe Wielkie.

Powodem jest przedłużająca się susza hydrologiczna.

Komunikaty w Piasecznie i Konstancinie-Jeziornie

Wcześniej urzędnicy z gminy Piaseczno i wodociągowcy z Konstancina-Jeziorny poprosili mieszkańców o oszczędzanie wody - rezygnację z podlewania trawników czy napełniania basenów.

Jak wyjaśniali urzędnicy z Konstancina-Jeziorny, śnieżna zima i wiosenne roztopy nie poprawiły sytuacji hydrologicznej w Polsce. Na znacznej części kraju utrzymuje się susza, co przekłada się na niski stan wód w rzekach oraz obniżony poziom wód gruntowych.

"W związku z tym Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie apeluje do mieszkańców o racjonalne gospodarowanie wodą oraz powstrzymanie się w godz. 6.00-22.00 od podlewania ogrodów i trawników, napełniania basenów oraz mycia samochodów" - zwracają się konstancińscy wodociągowcy do tamtejszych mieszkańców.

Proszą o roztropność

- Prosimy o roztropne korzystanie z wody - mówi cytowany w komunikacie Edward Skarżyński, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. - Woda z miejskiej sieci wodociągowej powinna być wykorzystywana przede wszystkim do celów socjalno-bytowych ludzi oraz zwierząt gospodarskich - zaznacza dyrektor.

Jak informuje ZGK, w upalne dni mogą występować czasowe spadki ciśnienia w sieci, a lokalnie także przerwy w dostawie wody. Choć będą to sytuacje incydentalne, brak oszczędzania może sprawić, że będą pojawiały się coraz częściej.

- W okresie letnim zużycie wody wzrasta nawet trzykrotnie, dlatego bez ograniczenia poboru mogą wystąpić przerwy w jej dostawie - podkreśla dyrektor Skarżyński.

Urzędnicy radzą, by gromadzić deszczówkę w zbiornikach i wykorzystywać ją do podlewania ogrodów. "To rozwiązanie korzystne zarówno dla środowiska, jak i domowego budżetu" - zauważają.

"Występują ograniczenia"

Komunikat dotyczący zużycia wody opublikowało też Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie. Podało, że "w ostatnich dniach odnotowano drastyczny, niemal dwukrotny wzrost zapotrzebowania na wodę".

"Jednocześnie, w związku z prowadzoną modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Głoskowie, która zaopatruje w wodę także miejscowości Baszkówka i Gołków występują ograniczenia w dostawie wody, które skutkują znaczącym obniżeniem ciśnienia w sieci wodociągowej" - informują piaseczyńscy wodociągowcy.

I apelują o odpowiedzialne korzystanie z wody do czasu ustabilizowania sytuacji.

