Kierowca zapatrzył się w telefon, nie zauważył policjanta

|
Zapatrzony w telefon kierowca nie zauważył policjanta
Źródło: KPP w Piasecznie
Kierowca był tak pochłonięty korzystaniem z telefonu, że nie zauważył nawet umundurowanego funkcjonariusza. Zapłaci mandat, a na jego konto trafiły punkty karne.

- Funkcjonariusz piaseczyńskiej drogówki pełniący służbę na motocyklu zwrócił uwagę na kierującego BMW, który był tak pochłonięty korzystaniem ze smartfona, że nie widział niczego wokół. Zatrzymał go do kontroli drogowej. 31-latek został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych, a na jego konto trafiło 12 punktów karnych - przekazała rzeczniczka piaseczyńskiej komendy podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Co jest zabronione?

Oficer prasowa przypomniała, że zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym "kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku".

- Przepis ten dotyczy kierującego każdym pojazdem, niezależnie od tego czy jest to samochód, motocykl, motorower, rower, ciągnik rolniczy czy pojazd zaprzęgowy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie tylko sama rozmowa przez telefon jest zabroniona, ale także korzystanie z jakiejkolwiek innej funkcji telefonu wymagającej trzymania go w ręku - podkreśliła podkomisarz Gąsowska.

Telefon w ręce, ładunek bez zabezpieczenia
pc

pc
Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie

Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
