Kierowca zamknął się w aucie, pasażer próbował uciec. Mieli powody

Zatrzymani z dużą ilością marihuany
Dwaj mężczyźni aresztowani, mieli 49 kilogramów narkotyków
Źródło: NOSG
Kierowca zamknął się w aucie i funkcjonariusze musieli wyciągać go siłą, a pasażer próbował uciekać. W samochodzie mieli 20 kilogramów narkotyków, w mieszkaniu kolejne 29.

Funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji mieli informację o adresie, pod którym może przebywać osoba zaangażowana w obrót środkami odurzającymi. Obserwowali to miejsce.

Zapakowali cztery torby i odjechali

"Zauważyli wytypowane wcześniej Audi na słowackich numerach rejestracyjnych. Dwaj mężczyźni podróżujący tym autem zaparkowali przed blokiem, założyli rękawiczki i po chwili wynieśli z budynku cztery torby sportowe. Po zapakowaniu bagaży, odjechali" - informuje w komunikacie mjr Dagmara Bielec, oficer prasowa Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Policjanci i strażnicy graniczni próbowali ich zatrzymać, użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, ale kierowca Audi odjechał.

Mieli 49 kilogramów marihuany
Uszkodzony radiowóz

"W trakcie ucieczki uszkodził jeden z radiowozów blokujących skrzyżowanie. Po zatrzymaniu auta 45-letni pasażer próbował uciekać pieszo, jednak został bardzo szybko zatrzymany. 53-letni kierowca zamknął się w samochodzie i nerwowo czegoś szukał w pobliżu fotela. Funkcjonariusze musieli wybić szybę, by wyciągnąć go z pojazdu" - dodaje mjr Dagmara Bielec.

Podczas przeszukania samochodu i lokali należących do zatrzymanych policjanci i strażnicy graniczni znaleźli w sumie 49 kilogramów marihuany (20 w aucie i 29 w lokalu), 80 tysięcy złotych w gotówce, cztery telefony komórkowe oraz pakiet z białą, sypką substancją.

Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu na terenie Piaseczna. 53-latek i 45-latek usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Zamknęli przejście pod Targową
Zamurowali przejście pod Targową
Praga Północ
29-latka zgubiła zawartość plecaka, grozi mu nawet 10 lat więzienia
Zgubiła go zawartość plecaka
Mokotów
Narkotyki w przesyłce z Kanady
W przesyłce z Kanady miały być panele ledowe, było coś jeszcze
Włochy
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: NOSG

