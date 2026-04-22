Auto na drodze dla rowerów, za kierownicą pijana kobieta

Do zatrzymania doszło w sobotę wieczorem, wówczas oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że ulicami Konstancina-Jeziorny porusza się nietrzeźwa kierująca.

Auto na drodze dla rowerów i woń alkoholu

Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki, którzy ruszyli na miejsce, znaleźli uszkodzonego Dodga stojącego na drodze dla rowerów na ulicy Pułaskiego.

"Za jego kierownicą siedziała 39-latka, na fotelu pasażera - jej o rok starsza koleżanka. Od kobiet wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu, a w pojeździe policjanci znaleźli pustą butelkę po wódce" - informuje podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

Pasażerka powiedziała policjantom, że autem cały czas kierowała jej koleżanka.

"Dodała, że wyjeżdżając z parkingu przed sklepem uderzyły w słup oświetleniowy, a później przejechały zaledwie kilka metrów i zatrzymały się na drodze dla rowerów" - opisała policjantka.

Kierowała mając blisko trzy promile alkoholu W aucie butelka po alkoholu, za kierownicą 39-latka z blisko trzema promilami Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Jedna dwa, druga trzy promile alkoholu

Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że 40-letnia pasażerka ma blisko dwa promile alkoholu. Natomiast 39-latka kierująca autem odmówiła poddania się badaniu. Kobieta, kiedy dowiedziała się, że zostaje zatrzymana, zaczęła znieważać funkcjonariuszy, nie wykonywała też ich poleceń.

39-latka trafiła do szpitala w Piasecznie, gdzie pobrano od niej krew do badań na zawartość alkoholu oraz środków odurzających. Kobieta straciła również prawo jazdy, a należące do niej auto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, trafiło na policyjny parking.

"Badanie wykazało, że kierująca miała w organizmie blisko trzy promile alkoholu" - dodała podkom. Gąsowska.

Kobieta usłyszała dwa zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz znieważenia funkcjonariuszy. Grozi jej do trzech lat więzienia.

Postępowanie w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.