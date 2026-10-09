Okolice Miał blisko trzy promile i dożywotni zakaz. Auto było kradzione Oprac. Alicja Glinianowicz |

Wjechał w ogrodzenie Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

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Do zdarzenia doszło na ulicy Szlacheckiej w Uwielinach. Oficer dyżurny piaseczyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące kierującego Fordem Galaxy, który uderzył w ogrodzenie jednej z posesji.

Blisko trzy promile alkoholu i skradziony pojazd

Funkcjonariusze ustalili, że za kierownicą rozbitego auta siedział 43-letni mężczyzna. "Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie blisko trzy promile alkoholu" - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

To jednak nie był koniec historii. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach informacyjnych wyszło na jaw, że obowiązuje go dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zakaz został wydany przez Sąd Rejonowy w Sopocie w 2016 roku.

Blisko trzy promile, dożywotni zakaz i kradzione auto Blisko trzy promile, dożywotni zakaz i kradzione auto Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie Blisko trzy promile, dożywotni zakaz i kradzione auto Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie Blisko trzy promile, dożywotni zakaz i kradzione auto Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Dodatkowo samochód, którym mężczyzna kierował, nie należał do niego. "Został przez niego skradziony zaledwie kilka godzin wcześniej na terenie Konstancina-Jeziorny" - doprecyzowała policjantka.

43-latek został zatrzymany, natomiast auto zostało zabezpieczone.

Długa lista zarzutów

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z komisariatu policji w Konstancinie-Jeziornie. Mężczyzna usłyszał aż osiem zarzutów. "Dotyczyły one między innymi kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, kradzieży samochodu, naruszenia miru domowego, kradzież z włamaniem do jednego z domów na terenie Warszawy, kradzieży elektronarzędzi oraz włamania do kontenera" - wyliczyła rzeczniczka podkom. Gąsowska.

Decyzją Sądu Rejonowego w Piasecznie, zatrzymany najbliższe trzy miesiące spędzi teraz w areszcie tymczasowym. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.