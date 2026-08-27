Jechała hulajnogą elektryczną po alkoholu. Do domu musiała wrócić pieszo
Do zdarzenia doszło na ulicy Postępu w Kolonii Lesznowola, gdzie policjanci drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kobietę poruszającą się na hulajnodze elektrycznej. Funkcjonariusze sprawdzili jej stan trzeźwości.
Blisko pół promila
"Badanie alkomatem wykazało, że 34-latka znajdowała się pod wpływem alkoholu i w wydychanym powietrzu miała blisko 0,5 promila alkoholu" - podała podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.
Kobieta została ukarana mandantem w wysokości tysiąca złotych. Dalszą drogę 34-latka musiała pokonać już pieszo.
Apel policji
Policja przypomniała, że zasada "piłeś? NIE JEDŹ" powinna przyświecać każdemu uczestnikowi ruchu drogowego, nie tylko kierującemu samochodem. "Hulajnoga elektryczna również jest środkiem transportu, a poruszanie się nią po spożyciu alkoholu może stwarzać poważne zagrożenie dla samego użytkownika oraz innych uczestników ruchu" - wskazała podkom. Gąsowska.