Okolice Jechała hulajnogą elektryczną po alkoholu. Do domu musiała wrócić pieszo Alicja Glinianowicz |

Kobieta jadąca hulajnogą elektryczną była pijana Źródło wideo: KPP w Piasecznie Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie

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Do zdarzenia doszło na ulicy Postępu w Kolonii Lesznowola, gdzie policjanci drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kobietę poruszającą się na hulajnodze elektrycznej. Funkcjonariusze sprawdzili jej stan trzeźwości.

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Blisko pół promila

"Badanie alkomatem wykazało, że 34-latka znajdowała się pod wpływem alkoholu i w wydychanym powietrzu miała blisko 0,5 promila alkoholu" - podała podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

Kobieta została ukarana mandantem w wysokości tysiąca złotych. Dalszą drogę 34-latka musiała pokonać już pieszo.

Apel policji

Policja przypomniała, że zasada "piłeś? NIE JEDŹ" powinna przyświecać każdemu uczestnikowi ruchu drogowego, nie tylko kierującemu samochodem. "Hulajnoga elektryczna również jest środkiem transportu, a poruszanie się nią po spożyciu alkoholu może stwarzać poważne zagrożenie dla samego użytkownika oraz innych uczestników ruchu" - wskazała podkom. Gąsowska.