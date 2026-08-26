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Okolice

Jechał pijany i bez prawa jazdy. "Dam wam osiem tysięcy i zapomnijmy o całej sytuacji"

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Jechał pijany, policjantom zaproponował osiem tysięcy złotych
Jechał pijany i bez uprawnień. Policji zaproponował łapówkę
Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
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Policjanci z Piaseczna zatrzymali 32-latka, który kierował autem, mając blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie ma prawa jazdy, funkcjonariuszom zaproponował osiem tysięcy złotych łapówki.

Policjanci piaseczyńskiej drogówki otrzymali informację, że drogą krajową numer 79, z Góry Kalwarii w kierunku Piaseczna, porusza się czarny Citroen, którego kierujący może być pod wpływem alkoholu.

Na ulicy Ptaków Leśnych w Jastrzębiu funkcjonariusze zauważyli pojazd odpowiadający opisowi i zatrzymali go do kontroli. Za kierownicą Citroena siedział 32-latek, natomiast w fotelu pasażera znajdował się 22-latek.

Woń alkoholu była wyraźnie wyczuwalna

"Już podczas pierwszego kontaktu z mężczyznami policjanci mieli pewność, że znajdują się oni pod wpływem alkoholu, którego woń była wyraźnie wyczuwalna. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że 32-latek miał w wydychanym powietrzu blisko dwa promile" - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Wyszło też na jaw, że mężczyzna nie ma prawa jazdy. "Kiedy 32-latek dowiedział się o tym, że zostaje zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 178a Kodeksu karnego, zaczął za wszelką cenę próbować uniknąć odpowiedzialności. Wielokrotnie przekonywał policjantów, aby odstąpili od wykonywania czynności służbowych, proponując im w zamian pieniądze" - przyznała policjantka.

Za osiem tysięcy "mieli zapomnieć o sprawie"

Mężczyzna został poinformowany, że składanie obietnicy wręczenia korzyści majątkowej w zamian za odstąpienie od czynności jest przestępstwem. "Mimo to 32-latek nie zamierzał zrezygnować ze swojej propozycji, w dalszym ciągu proponował osiem tysięcy złotych, wskazując, że jest to kwota odpowiadająca jego zarobkom, a w zamian funkcjonariusze mają 'zapomnieć' o całej sytuacji" - doprecyzowała podkom. Gąsowska.

Mężczyzna został zatrzymany, natomiast samochód, którym kierował trafił na policyjny parking.

Następnego dnia 32-latek usłyszał dwa zarzuty karne. Pierwszy z nich dotyczył kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, drugi z kolei przestępstwa korupcyjnego. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

32-latek został objęty policyjnym dozorem.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaAlkohol
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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