Byli zdziwieni, że policjanci ich znaleźli

Zmienili miejsca zamieszkania, by uniknąć kar za błędy przeszłości. Nie udało się. Na trop poszukiwanych trafili policjanci z komendy w Piasecznie. 39-latek za kratami spędzi osiem miesięcy, a 63-latek - rok.

- Osoby poszukiwane zmieniają miejsca pobytu, pracę, często ukrywają się całymi latami. Do czasu. Świetnym dowodem na to, że prędzej czy później trafią do zakładu karnego, jest zatrzymanie 39-latka oraz 63-latka - podkreśla st. asp. Magdalena Gąsowska, oficer prasowa policji w Piasecznie.