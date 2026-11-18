Okolice Policjanci zatrzymali 16-latkę, groziła wysadzeniem szkoły w Piasecznie

Fałszywe alarmy w szkole. 16-latka zatrzymana Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie

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Od października do listopada na skrzynkę mailową jednej ze szkół ponadpodstawowych w Piasecznie trafiały wiadomości zawierające groźby użycia materiałów wybuchowych. Za każdym razem zarządzana była ewakuacja, a na miejsce przyjeżdżali policyjni pirotechnicy.

Sprawą zajęli się piaseczyńscy policjanci i funkcjonariusze CBZC, którzy ustalili dane osoby wysyłającej groźby.

Weszli do domu, zatrzymali nastolatkę

"Funkcjonariusze piaseczyńskiego wydziału kryminalnego wspólnie z funkcjonariuszami zespołu ds. wykroczeń, nieletnich i patologii, a także policjantami CBZC pojawili się w jednym z domów na terenie powiatu pruszkowskiego. To tam zatrzymana została 16-latka. Podczas przeszukania jej miejsca zamieszkania policjanci zabezpieczyli urządzenia elektroniczne" - przekazała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie.

Na antenie TVN24 policjantka potwierdziła, że dziewczyna była uczennicą szkoły, do której mailowo kierowano groźby.

16-latka po przesłuchaniu, które odbyło się w obecności opiekuna prawnego, została umieszczona w policyjnej izbie dziecka. Tego samego dnia został skierowany wniosek do sądu o umieszczenie jej w schronisku dla nieletnich.