Pani Magda i pan Tomasz są właścicielami pięciu psów rasy american bully (trzech szczeniaków i dwóch suk). W połowie lutego szczeniaki zawieźli do lecznicy w powiecie piaseczyńskim. - Dwa szczeniaki miały pozytywny wynik parwowirozy, musiały dostać surowicę – mówi pani Magda. Parwowiroza to wysoce zakaźna choroba określana również jako "psi tyfus".

Wysokie rachunki za leczenia psów

- Poinformowano nas, że koszt leczenia to 400 złotych za dzień pobytu w lecznicy - mówi pan Tomasz. I dodaje, że w recepcji przekazano, iż fakturę za dwa kolejne psy otrzyma mejlem. - Gdy wróciłem do domu, jeszcze tego samego dnia, odebrałem wiadomość z fakturą na kwotę 17 tysięcy złotych. Z poprzednią, to było w sumie 23 tysięcy złotych - opowiada.

Interwencja policji w lecznicy

Pokazuje nam również korespondencję jaką prowadził z lecznicą. "Stan Balbiny się pogarsza, ma liczne obrzęki na ciele! (…) Czynności medyczne inne niż podtrzymujące życie są wstrzymane do czasu zapłaty długu i zaliczki na kolejne leczenie. Jest niestety możliwość, że bez tych czynności pies nie przeżyje. Mamy ok. 2-3 godziny" - czytamy w wiadomości z 21 lutego.

Psy po pobycie w szpitalu są w złym stanie

"Usługi weterynaryjne w całodobowej klinice muszą wiązać się z kosztami leczenia"

O wyjaśnienie kosztów leczenia zwierząt pani Magda i Tomasza zwróciliśmy się do lecznicy, do której trafiły psy.

Pełnomocnik podał konkretne kwoty zakupu sprzętu do badań: "cena USG to koszt 140 tysięcy złotych, RTG 130 tysięcy złotych, a aparat do biochemii to 60 tysięcy złotych".