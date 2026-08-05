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Okolice

"Nie ustąpiła pierwszeństwa", doszło do wypadku. Jedna osoba w szpitalu

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Wypadek w Piasecznie
Wypadek w Piasecznie
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek na wjeździe do Piaseczna. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jak ustaliła policja, przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa. Jedna osoba trafiła do szpitala. Ruch odbywa się wahadłowo.

Do wypadku doszło na drodze krajowej numer 79 w Piasecznie. Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 13.07

- Zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Podróżowali nimi wyłącznie kierowcy. Jeden z nich nie miał obrażeń, drugi z obrażeniami został ewakuowany z pojazdu przez straż pożarną, a następnie przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Trafił do szpitala - poinformował st. kpt. Kamil Styczek ze straży pożarnej w Piasecznie.

Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej, teraz pozostał jeden, który zabezpiecza miejsce zdarzenia i kieruje ruchem.

Zderzenie czołowe

Na miejsce pojechał Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Na drodze krajowej 79 w Piasecznie, na wysokości skrzyżowania z ulicą Księcia Janusza doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. Było to zderzenie czołowe. W tym momencie oba pojazdy pozostają na jezdni, a policja bada przyczyny wypadku - powiedział po godzinie 15.30 reporter.

Ostrzegł o utrudnieniach. - Droga krajowa numer 79 jest w tym miejscu zamknięta w obu kierunkach, a policja prowadzi kierowców na objazdy drogami lokalnymi. Na miejscu pracuje też straż pożarna - dodał.

Wypadek w Piasecznie
Zderzenie w Piasecznie
Zderzenie w Piasecznie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek w Piasecznie
Wypadek w Piasecznie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek w Piasecznie
Wypadek w Piasecznie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie w Piasecznie
Zderzenie w Piasecznie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek w Piasecznie
Wypadek w Piasecznie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

"Nie ustąpiła pierwszeństwa"

O okolicznościach zdarzenia opowiedziała policja. - 35-latka kierująca Fordem poruszała się drogą krajową numer 79 w kierunku Warszawy i chciała wykonywać manewr skrętu w ulicę Księcia Janusza. Nie ustąpiła pierwszeństwa 79-latce kierującej Fiatem. W wyniku wypadku 79-latka trafiła do szpitala z obrażeniami - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Jak dodała policjantka, obie kobiety posiadały uprawnienia do kierowania. 35-latka została przebadana na zawartość alkoholu, była trzeźwa.

Ruch wahadłowy

Na miejscu trwają czynności policjantów. Są utrudnienia. - Ruch odbywa się wahadłowo. Nie tworzy się duży zator - powiedziała Gąsowska.

Informację o utrudnieniach podała również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Utrudnienie na DK 79, odcinek Warszawa - Góra Kalwaria, w pobliżu miejscowości Piaseczno. Doszło do zderzenia 2 pojazdów osobowych, 1 osoba ranna. Droga w obu kierunkach jazdy została zablokowana. Utrudnienie powstało około godz. 14:27. Przewidywany czas trwania utrudnienia: 2 godz." – czytamy w komunikacie.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieUtrudnienia w ruchuPolicjaStraż pożarna
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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