Okolice "Nie ustąpiła pierwszeństwa", doszło do wypadku. Jedna osoba w szpitalu Magdalena Gruszczyńska |

Wypadek w Piasecznie Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Do wypadku doszło na drodze krajowej numer 79 w Piasecznie. Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 13.07

- Zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Podróżowali nimi wyłącznie kierowcy. Jeden z nich nie miał obrażeń, drugi z obrażeniami został ewakuowany z pojazdu przez straż pożarną, a następnie przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Trafił do szpitala - poinformował st. kpt. Kamil Styczek ze straży pożarnej w Piasecznie.

Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej, teraz pozostał jeden, który zabezpiecza miejsce zdarzenia i kieruje ruchem.

Zderzenie czołowe

Na miejsce pojechał Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Na drodze krajowej 79 w Piasecznie, na wysokości skrzyżowania z ulicą Księcia Janusza doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. Było to zderzenie czołowe. W tym momencie oba pojazdy pozostają na jezdni, a policja bada przyczyny wypadku - powiedział po godzinie 15.30 reporter.

Ostrzegł o utrudnieniach. - Droga krajowa numer 79 jest w tym miejscu zamknięta w obu kierunkach, a policja prowadzi kierowców na objazdy drogami lokalnymi. Na miejscu pracuje też straż pożarna - dodał.

Wypadek w Piasecznie Zderzenie w Piasecznie Źródło zdjęcia: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Wypadek w Piasecznie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Wypadek w Piasecznie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie w Piasecznie Źródło zdjęcia: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Wypadek w Piasecznie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

"Nie ustąpiła pierwszeństwa"

O okolicznościach zdarzenia opowiedziała policja. - 35-latka kierująca Fordem poruszała się drogą krajową numer 79 w kierunku Warszawy i chciała wykonywać manewr skrętu w ulicę Księcia Janusza. Nie ustąpiła pierwszeństwa 79-latce kierującej Fiatem. W wyniku wypadku 79-latka trafiła do szpitala z obrażeniami - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Jak dodała policjantka, obie kobiety posiadały uprawnienia do kierowania. 35-latka została przebadana na zawartość alkoholu, była trzeźwa.

Ruch wahadłowy

Na miejscu trwają czynności policjantów. Są utrudnienia. - Ruch odbywa się wahadłowo. Nie tworzy się duży zator - powiedziała Gąsowska.

Informację o utrudnieniach podała również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Utrudnienie na DK 79, odcinek Warszawa - Góra Kalwaria, w pobliżu miejscowości Piaseczno. Doszło do zderzenia 2 pojazdów osobowych, 1 osoba ranna. Droga w obu kierunkach jazdy została zablokowana. Utrudnienie powstało około godz. 14:27. Przewidywany czas trwania utrudnienia: 2 godz." – czytamy w komunikacie.