Bez prawa jazdy, tablicy rejestracyjnej i ubezpieczenia. Na jazdę motocyklem pozwolił mu ojciec
Około godziny 2 w nocy funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki w rejonie ulicy Okulickiego zauważyli motocykl typu cross, którym jechali mężczyzna wraz z kobietą. Pojazd nie posiadał tablicy rejestracyjnej.
"Podczas kontroli wyszło na jaw, że brak tablicy to zaledwie początek problemów. Motocykl w ogóle nie był zarejestrowany ani nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dodatkowo kierującym okazał się 16-letni mieszkaniec Lesznowoli, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem" - przekazała Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Ojciec ukarany mandatem
Na miejsce wezwano ojca nastolatka, który za udostępnienie pojazdu osobie bez uprawnień został ukarany mandatem w wysokości trzech tysięcy złotych. "To jednak nie niekonsekwencji finansowych, ponieważ policjanci sporządzili wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, co wiąże się z kolejną wysoką karą" - zaznaczyła policjantka.
16-latek usłyszał już zarzut kierowania pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień. O jego dalszym losie zadecyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich w Piasecznie.