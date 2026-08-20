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Okolice

Bez prawa jazdy, tablicy rejestracyjnej i ubezpieczenia. Na jazdę motocyklem pozwolił mu ojciec

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16-tatkowi motocykl udostępnił ojciec
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Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno
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Policjanci z podwarszawskiego Piaseczna przerwali przejażdżkę motocyklową 16-latkowi i jego pasażerce. Jednoślad nie posiadał tablicy rejestracyjnej, obowiązkowego ubezpieczenia, a nastolatek nie miał prawa jazdy. Konsekwencje poniósł również ojciec chłopaka.

Około godziny 2 w nocy funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki w rejonie ulicy Okulickiego zauważyli motocykl typu cross, którym jechali mężczyzna wraz z kobietą. Pojazd nie posiadał tablicy rejestracyjnej.

"Podczas kontroli wyszło na jaw, że brak tablicy to zaledwie początek problemów. Motocykl w ogóle nie był zarejestrowany ani nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dodatkowo kierującym okazał się 16-letni mieszkaniec Lesznowoli, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem" - przekazała Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

16-tatkowi motocykl udostępnił ojciec
16-tatkowi motocykl udostępnił ojciec
Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno

Ojciec ukarany mandatem

Na miejsce wezwano ojca nastolatka, który za udostępnienie pojazdu osobie bez uprawnień został ukarany mandatem w wysokości trzech tysięcy złotych. "To jednak nie niekonsekwencji finansowych, ponieważ policjanci sporządzili wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, co wiąże się z kolejną wysoką karą" - zaznaczyła policjantka.

16-latek usłyszał już zarzut kierowania pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień. O jego dalszym losie zadecyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich w Piasecznie.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Piaseczno
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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