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Okolice

Zapewniał, że za kierownicę nie wsiądzie. Po kilku minutach to zrobił

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Nietrzeźwy i bez prawa jazdy wsiadł za kierownicę
Bez prawa jazdy i po alkoholu wsiadł za kierownicę Mazdy
Źródło wideo: KPP w Piasecznie
Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie
Policjanta zapewniał, że tylko pomaga w uruchomieniu samochodu i nie wsiądzie za kierownicę, ale i tak to zrobił. Kilka minut po rozmowie ten sam funkcjonariusz zatrzymał 42-latka, gdy ten jechał autem.

W minionym tygodniu policjant piaseczyńskiej drogówki zwrócił uwagę na Mazdę zaparkowaną przy przejściu dla pieszych w rejonie ulicy Chyliczkowskiej i Armii Krajowej. Postanowił ustalić do kogo auto należy i dlaczego zostało pozostawione akurat w tym miejscu. Chwilę później przy samochodzie pojawił się 42-latek z kanistrem paliwa. Wyjaśnił, że poprzedniego wieczoru, "kiedy jego kolega próbował dojechać do domu, nagle skończyło się paliwo, pojazd został tym samym unieruchomiony i pozostawiony na chodniku".

"Podczas sprawdzenia mężczyzny w policyjnych systemach informacyjnych okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami. Co więcej, od 42-latka wyczuwalna była woń alkoholu. Mężczyzna zapewnił jednak, że samochodem nie przyjechał, jak również nie zamierza nim jechać, ponieważ jest świadomy konsekwencji, jakie za takie zachowanie mu grożą" - opisała oficer prasowa piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Kilka minut później na miejsce przyszła 52-latka, by pomóc odebrać auto. Kobieta posiadała uprawnienia, była również trzeźwa i nie było żadnych przeciwwskazań, by ruszyła w drogę.

Nietrzeźwy i bez prawa jazdy wsiadł za kierownicę
Nietrzeźwy i bez prawa jazdy wsiadł za kierownicę
Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Próbował przechytrzyć policjanta. Nie udało się

"Chwilę później policjant postanowił jeszcze raz pojawić się na ulicy Chyliczkowskiej. Już po chwili zauważył jadącą Mazdę, za kierownicą nie siedziała już kobieta, której pojazd przekazano, a mężczyzna. Dokładnie ten sam, który kilka minut wcześniej zapewniał, że nigdzie nie zamierza jechać" - podała policjantka.

Poszukiwane auto i kierowca
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Poszukiwane auto i kierowca

Mężczyzna miał blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu. "Próba przechytrzenia policjanta zakończyła się zatrzymaniem i odpowiedzialnością karną" - podkreśliła rzeczniczka.

42-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz bez wymaganych uprawnień. Odpowiedzialności nie uniknie również 52-latka, która udostępniła samochód osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu i nieposiadającej prawa jazdy.

Postępowanie w tej sprawie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w WarszawiePiaseczno
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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