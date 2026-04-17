Był poszukiwany. Policjanci zatrzymali go w pracy

Mężczyzna poszukiwany listem gończym został zatrzymany Źródło: KPP Piaseczno

Policjanci z Piaseczna ustalili miejsce pracy mężczyzny poszukiwanego listem gończym. Z uzyskanych przez nich informacji wynikało, że 45-latek regularnie pojawia się w firmie na terenie gminy Lesznowola.

Przyjechali na miejsce i już na parkingu firmy zauważyli mężczyznę, odpowiadającego rysopisowi poszukiwanego.

Zaczął uciekać

Gdy mężczyzna dostrzegł policjantów, podjął próbę ucieczki. Szybko został zatrzymany.

"45-latek przyznał, że spodziewał się, iż funkcjonariusze mogą w każdej chwili pojawić się w jego miejscu pracy, dlatego próbował uniknąć zatrzymania" - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska z komendy w Piasecznie. "Jego działania jednak się nie powiodły" - dodała.

Trafił do więzienia

Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Następnie, zgodnie z dyspozycją Sądu Rejonowego w Piasecznie, trafił do zakładu karnego, w którym odbywa karę ponad pięciu miesięcy pozbawienia wolności.

Policja nie informuje za co został skazany.

Przeczytaj także: Liczyli się tym, że może użyć broni. Ściągnęli kontrterrorystów

Poszukiwany listem gończym został zatrzymany

