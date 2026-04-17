Był poszukiwany. Policjanci zatrzymali go w pracy
Policjanci z Piaseczna ustalili miejsce pracy mężczyzny poszukiwanego listem gończym. Z uzyskanych przez nich informacji wynikało, że 45-latek regularnie pojawia się w firmie na terenie gminy Lesznowola.
Przyjechali na miejsce i już na parkingu firmy zauważyli mężczyznę, odpowiadającego rysopisowi poszukiwanego.
Zaczął uciekać
Gdy mężczyzna dostrzegł policjantów, podjął próbę ucieczki. Szybko został zatrzymany.
"45-latek przyznał, że spodziewał się, iż funkcjonariusze mogą w każdej chwili pojawić się w jego miejscu pracy, dlatego próbował uniknąć zatrzymania" - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska z komendy w Piasecznie. "Jego działania jednak się nie powiodły" - dodała.
Trafił do więzienia
Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Następnie, zgodnie z dyspozycją Sądu Rejonowego w Piasecznie, trafił do zakładu karnego, w którym odbywa karę ponad pięciu miesięcy pozbawienia wolności.
Policja nie informuje za co został skazany.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Piaseczno