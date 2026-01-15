Logo TVN Warszawa
Warszawa
Zaprosili 17-latka na spotkanie i brutalnie pobili. Wszystko nagrywali

Zatrzymani odpowiedzą za brutalną napaść na 17-latka
Policja zatrzymała podejrzanych o brutalny atak na nastolatka
Źródło: KPP w Piasecznie
Zaprosili go na spotkanie, a gdy dotarł na miejsce, zaczęli go bić i kopać po całym ciele. Policja z Piaseczna zatrzymała grupę nastolatków, która miała pastwić się nad 17-latkiem i nagrywać wszystko smartfonami. Według policji, dwie osoby dopuściły się "skrajnie poniżających zachowań".

Oficer dyżurny piaseczyńskiej policji otrzymał zgłoszenie od mieszkanki. Kobieta poinformowała, że jej 17-letni syn został zaproszony przez kolegów na spotkanie.

- Gdy nastolatek dotarł na miejsce, zamiast spotkania czekała na niego brutalna napaść. Był bity i kopany po całym ciele, a dwóch ze sprawców dopuściło się wobec niego skrajnie poniżających zachowań. Całe zdarzenie było także rejestrowane smartfonami - przekazała rzeczniczka policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Zatrzymani odpowiedzą za brutalną napaść na 17-latka
Zatrzymani odpowiedzą za brutalną napaść na 17-latka
Źródło: KPP w Piasecznie

Wśród zatrzymanych 14-latek

Kilka godzin po zdarzeniu zatrzymano pierwszych nieletnich, a niedługo później kolejne osoby.

- Ustalono, że w zdarzeniu brało udział sześć osób: trzech nieletnich w wieku 14, 15 i 16 lat oraz trzy osoby w wieku od 17 do 18 lat. Młodsi zostali przewiezieni i umieszczeni w Policyjnej Izbie Dziecka, natomiast starsi trafili do policyjnych cel - wskazała rzeczniczka. Następnego dnia sąd zdecydował o umieszczeniu ich w schronisku dla nieletnich na trzy miesiące.

- Z kolei 17-latek oraz dwóch 18-latków zostali doprowadzeni do Sądu Rejonowego w Piasecznie, który na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci aresztowania na okres trzech miesięcy - podała policjantka.

Zatrzymani odpowiedzą za brutalną napaść na 17-latka
Zatrzymani odpowiedzą za brutalną napaść na 17-latka
Źródło: KPP w Piasecznie

Weryfikują inne zdarzenia

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie i - jak podano - jest rozwojowe. - W toku dalszych czynności procesowych weryfikowane będzie, czy zatrzymane osoby brały udział w innych, podobnych zdarzeniach, w tym tych o charakterze chuligańskim - podsumowała podkomisarz Gąsowska.

Przestępstwa, o których mowa, zagrożone są karą do 12 lat więzienia.

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie

Przestępczość w Warszawie Policja Piaseczno
