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Okolice

Uderzyła w drzewo, auto spłonęło. Kierująca nietrzeźwa, wiozła trzy osoby

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Samochód uderzył w drzewo i zapalił się
Samochód uderzył w drzewo i zapalił się
Źródło wideo: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Źródło zdj. gł.: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
W czwartek wieczorem doszło do groźnego wypadku w okolicach Piaseczna (Mazowieckie). Samochód osobowy zjechał z drogi, uderzył w drzewo i zapalił się. Autem podróżowały dwie kobiety i dwóch nastoletnich chłopców. Kierująca autem i pasażerka trafiły do szpitala.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 20.20. Dotyczyło pojazdu, który uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca straciła panowanie nad autem, zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Samochód zapalił się - przekazał nam Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Chłopcy na tylnej kanapie

Okazało się, że 32-letnia kobieta, która kierowała autem, była nietrzeźwa. Trafiła do szpitala. - Miała 1,3 promila alkoholu w organizmie. Została od niej pobrana krew do badań na zawartość ewentualnych środków odurzających - wskazał policjant. Jak dodał, do szpitala trafiła również 37-letnia pasażerka. Jej stan jest ciężki.

- Na tylnej kanapie siedziało dwóch chłopców w wieku 12 i 14 lat. Zostali zabrani na badania, ale już opuścili szpital - podsumował Śniadała.

Autem podróżowały cztery osoby
Samochód uderzył w drzewo i zapalił się
Samochód uderzył w drzewo i zapalił się
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Samochód uderzył w drzewo i zapalił się
Samochód uderzył w drzewo i zapalił się
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Samochód uderzył w drzewo i zapalił się
Samochód uderzył w drzewo i zapalił się
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Samochód uderzył w drzewo i zapalił się
Samochód uderzył w drzewo i zapalił się
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Samochód uderzył w drzewo i zapalił się
Samochód uderzył w drzewo i zapalił się
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Samochód uderzył w drzewo i zapalił się
Samochód uderzył w drzewo i zapalił się
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawiePolicjaPiaseczno
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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