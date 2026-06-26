Okolice Uderzyła w drzewo, auto spłonęło. Kierująca nietrzeźwa, wiozła trzy osoby Oprac. Katarzyna Kędra |

Samochód uderzył w drzewo i zapalił się Źródło wideo: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński Źródło zdj. gł.: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński

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- Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 20.20. Dotyczyło pojazdu, który uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca straciła panowanie nad autem, zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Samochód zapalił się - przekazał nam Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Chłopcy na tylnej kanapie

Okazało się, że 32-letnia kobieta, która kierowała autem, była nietrzeźwa. Trafiła do szpitala. - Miała 1,3 promila alkoholu w organizmie. Została od niej pobrana krew do badań na zawartość ewentualnych środków odurzających - wskazał policjant. Jak dodał, do szpitala trafiła również 37-letnia pasażerka. Jej stan jest ciężki.

- Na tylnej kanapie siedziało dwóch chłopców w wieku 12 i 14 lat. Zostali zabrani na badania, ale już opuścili szpital - podsumował Śniadała.

Autem podróżowały cztery osoby Samochód uderzył w drzewo i zapalił się Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński Samochód uderzył w drzewo i zapalił się Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński Samochód uderzył w drzewo i zapalił się Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński Samochód uderzył w drzewo i zapalił się Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński Samochód uderzył w drzewo i zapalił się Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński Samochód uderzył w drzewo i zapalił się Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński

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