Pociąg potrącił mężczyznę pod Sochaczewem. Poszkodowany zmarł w szpitalu

czytaj dalej

Aktywiści przekonują, że jeśli Krucza zostanie przebudowana zgodnie z obecnym planem, może to doprowadzić do konfliktów pomiędzy pieszymi a rowerzystami. Apelują o przeprowadzenie konsultacji. Drogowcy oceniają z kolei, że konsultacje przedłużyłby przygotowania do prac nawet o rok.