Kierowcę przygniótł quad. Mężczyzna nie żyje
We wtorek wieczorem służby interweniowały w miejscowości Pęclin, w okolicy Wiązowny. Do wypadku doszło poza drogą publiczną, na prywatnej działce. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godzinie 18.30.
- Poszkodowanego znalazła osoba postronna i przystąpiła do udzielania pierwszej pomocy - poinformował mł. asp. Bartłomiej Baran z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku. Potem czynności ratunkowe przejęły pogotowie i straż pożarna. - Kierowca był przygnieciony przez quad. Niestety pomimo reanimacji, nie udało się tej osoby uratować - przekazał strażak.
Swoje czynności prowadziła także policja. - Kierowca quada marki Suzuki, 69-letni mężczyzna z nieznanych przyczyn przewrócił pojazd na bok. Jego życia nie udało się uratować - potwierdził podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
Policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności zdarzenia.