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Okolice

Kierowcę przygniótł quad. Mężczyzna nie żyje

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Służby interweniowały w miejscowości Pęclin
Ekspert o bezpiecznej jeździe na quadach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Artur Wegrzynowicz/tvnwarszawa.pl
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Tragedia w miejscowości Pęclin (Mazowieckie). Mężczyzna został przygnieciony przez quad. Mimo udzielenia pierwszej pomocy, 69-latka nie udało się uratować.

We wtorek wieczorem służby interweniowały w miejscowości Pęclin, w okolicy Wiązowny. Do wypadku doszło poza drogą publiczną, na prywatnej działce. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godzinie 18.30.

- Poszkodowanego znalazła osoba postronna i przystąpiła do udzielania pierwszej pomocy - poinformował mł. asp. Bartłomiej Baran z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku. Potem czynności ratunkowe przejęły pogotowie i straż pożarna. - Kierowca był przygnieciony przez quad. Niestety pomimo reanimacji, nie udało się tej osoby uratować - przekazał strażak.

Służby interweniowały w miejscowości Pęclin
Służby interweniowały w miejscowości Pęclin
Źródło zdjęcia: Artur Wegrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Swoje czynności prowadziła także policja. - Kierowca quada marki Suzuki, 69-letni mężczyzna z nieznanych przyczyn przewrócił pojazd na bok. Jego życia nie udało się uratować - potwierdził podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawiequadStraż pożarnaPolicja
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