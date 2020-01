Otwarcie największego parku wodnego w Europie jeszcze w ferie. Inwestor podał daty i ceny

Znamy już datę otwarcia kompleksu Park of Poland pod Mszczonowem. Ruszyła sprzedaż biletów na wodne atrakcje basenów Suntago Wodny Świat. Na gości czekają między innymi 32 zjeżdżalnie, kilka rodzajów basenów i 10 saun. A to wszystko w otoczeniu kilkuset palm przywiezionych z egzotycznych zakątków świata.

Czwartek, 20 lutego - to właśnie wtedy pierwsi goście mają skorzystać z atrakcji Suntago Wodny Świat w Park of Poland we Wręczy pod Mszczonowem. To oznacza, że na otwarcie załapią się jeszcze uczniowie z województwa mazowieckiego, którzy ferie kończą 23 lutego.