Znieważał i groził śmiercią. Gdy to nic nie dało zaproponował, że zapłaci, jeśli "zapomną o sprawie"

Mężczyzna podczas interwencji znieważał policjantów, groził im pozbawieniem zdrowia i życia, a także naruszał ich nietykalność cielesną. Gdy to nie dało, zmienił to. Zaproponował, że im zapłaci, jeśli "zapomną o sprawie". Usłyszał zarzuty, został objęty policyjnym dozorem i ma nakaz powstrzymywania się od nadużywania alkoholu.

Policjanci z komisariatu w Czosnowie pojechali na interwencję do miejscowości Palmiry, gdzie na jednej z posesji miało dojść do awantury.

- Na miejscu zastali agresywnego 55-latka. Był pijany i nie stosował się do wydawanych poleceń. Podczas interwencji znieważył interweniujących policjantów słowami wulgarnymi i obelżywymi. Naruszył też nietykalność cielesną jednego z nich - informuje podkom. Joanna Wielocha z nowodworskiej policji.

Agresja w komisariacie

Został zatrzymany i przewieziony do czosnowskiego komisariatu, ale to go nie uspokoiło. Nadal był agresywny.