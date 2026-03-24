Krajowa "7" zablokowana po wypadku. Kierowca był zakleszczony w aucie

Do zderzenia doszło we wtorek przed godziną 7 na odcinku krajowej "siódemki" między Warszawą a Zakroczymiem. Jak mówi nam kapitan Paweł Plagowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, pojazdami podróżowali wyłącznie kierowcy. - Jeden z nich został poszkodowany. Była potrzeba użycia sprzętu hydraulicznego, żeby ewakuować go z pojazdu - informuje.
Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe.
Kierowców czekają duże utrudnienia w ruchu. Droga w kierunku Gdańska została zablokowana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że wyznaczone zostały objazdy trasami lokalnymi.
Autorka/Autor: Klaudia Kamieniarz
