Krajowa "7" zablokowana po wypadku. Kierowca był zakleszczony w aucie

Do zdarzenia doszło w powiecie nowodworskim Źródło: Google Earth

Do zderzenia doszło we wtorek przed godziną 7 na odcinku krajowej "siódemki" między Warszawą a Zakroczymiem. Jak mówi nam kapitan Paweł Plagowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, pojazdami podróżowali wyłącznie kierowcy. - Jeden z nich został poszkodowany. Była potrzeba użycia sprzętu hydraulicznego, żeby ewakuować go z pojazdu - informuje.

Zderzenie dwóch pojazdów na krajowej "7" w Palmirach

Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe.

Kierowców czekają duże utrudnienia w ruchu. Droga w kierunku Gdańska została zablokowana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że wyznaczone zostały objazdy trasami lokalnymi.

