Ludzkie szczątki, rzeczy osobiste i pociski. Odkrycia archeologów w Palmirach

Odkrycia archeologów w Palmirach
"Dziś historię tragedii w Palmirach opowiadają zdjęcia"
Źródło wideo: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: IPN
Prace archeologów w Lasach wokół Palmir (Mazowieckie) przyniosły kolejne odkrycia. W jamie grobowej znaleziono ludzkie szczątki, a w jej sąsiedztwie odkryto pojedynczy grób. To tutaj w latach 1939–1941 niemieccy okupanci przeprowadzali masowe egzekucje polskiej inteligencji, więźniów politycznych i działaczy społecznych.

Lasy wokół Palmir to miejsce tragicznych zbrodni z okresu II wojny światowej.

"Mimo upływu dekad wciąż powracamy w to miejsce z pracami archeologicznymi, aby mieć pewność, że szczątki wszystkich pomordowanych zostały odnalezione i godnie upamiętnione" - zaznaczył Instytut Pamięci Narodowej.

Badają leśny grób ze szczątkami 35 osób. IPN: ujawniono pociski broni palnej umiejscowione w czaszkach

Białołęka

Zbiorowy grób ofiar egzekucji

W drugim tygodniu maja badacze przeprowadzili kolejny etap prac. Decyzję podjęto, bazując na archiwalnym dokumencie, z którego wynika, że trzy lata po zakończeniu oficjalnych, powojennych ekshumacji, odnaleziono w tym miejscu szczątki kolejnych 14 mężczyzn.

"Głównym celem obecnych badań była weryfikacja metodami archeologicznymi grobu zbiorowego ofiar egzekucji z 26 lutego 1940 r. Zasięg i lokalizację pierwotnej mogiły wytyczono precyzyjnie na podstawie połączonej analizy archiwalnych zdjęć lotniczych (1944–1947) oraz numerycznego modelu terenu" - przekazał IPN.

Po przebadaniu i dokładnym przesitowaniu ziemi z powojennej jamy poekshumacyjnej, pod spodem ukazał się zarys pierwotnej jamy grobowej o długości około 7,5 metrów i szerokości około dwóch metrów oraz miąższości około 50 centymetrów.

Tak odkryto kolejne ludzkie szczątki. Znaleziono zarówno luźne kości, jak i zachowane w częściowym układzie anatomicznym. Zabezpieczono również przedmioty osobiste należące do ofiar oraz łuski i pociski będące bezpośrednim świadectwem przeprowadzanych na miejscu egzekucji. W sąsiedztwie grobu zbiorowego, odkryto pojedynczą jamę grobową, w której także natrafiono na ludzkie szczątki.

W badaniach terenowych brali udział żołnierze Żandarmerii Wojskowej (z pionu dochodzeniowo-śledczego. Prace realizowane były we współpracy z dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego przy udziale żołnierzy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Nowego Dworu Mazowieckiego, którzy na bieżąco prowadzili rozminowywanie terenu.

Przestrzelony portfel, skrawki ubrań, okulary. Muzeum w Palmirach wciąż dostaje pamiątki po ofiarach egzekucji

W lesie mordowali przedstawicieli inteligencji

W grudniu 1939 roku w lasach Puszczy Kampinoskiej, niedaleko podwarszawskiej wsi Palmiry, Niemcy rozpoczęli serię masowych egzekucji ludności cywilnej. Były one wstępem do przeprowadzonych na wielką skalę egzekucji inteligencji w ramach akcji AB.

Podczas masowych, potajemnych mordów zginął m.in. marszałek Sejmu II RP Maciej Rataj, wiceprezydent Warszawy Jan Pohorski i olimpijczyk Janusz Kusociński. Egzekucje odbywały się także w innych miejscach Puszczy m.in. w Wólce Węglowej, Laskach i Wydmach Łuże. Ostatnie miały miejsce w 1943 roku.

Źródło zdjęcia: Władysław Bartoszewski, "Warszawski pierścień śmierci 1939-1944", Interpress, Warszawa 1970, domena publiczna Wikipedia

Na utworzonym w 1948 roku. cmentarzu-mauzoleum spoczywają szczątki 2115 ofiar, ekshumowanych w Puszczy Kampinoskiej i w Lasach Chojnowskich. Nagrobków zidentyfikowanych osób jest 577, znanych jest też 485 nazwisk osób, o których wiadomo, że zginęły w Palmirach, ale ich ciał nie rozpoznano. Pozostałe ofiary pozostają bezimienne.

Źródło zdjęcia: Tomasz Kaczor/Muzeum Warszawy
Źródło: PAP
Źródło: PAP
Katarzyna Kędra
