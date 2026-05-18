Porzucili psy w lesie z powodu przeprowadzki

Kobieta zatrzymana przez policję
26.09.2025 | Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Będzie zakaz trzymania psów na uwięzi
Służby zatrzymały parę 19-latków. Policja ustaliła, że młodzi dorośli, zmieniając miejsce zamieszkania, uznali, że dwa psy stanowią dla nich zbędny balast. Wywieźli je do lasu, przywiązali do słupa i pozostawili na pastwę losu.

Służby pojawiły się w lesie w powiecie otwockim po tym, jak do pracowników Urzędu Miejskiego w Otwocku dotarła informacja o dwóch psach przywiązanych do słupa.

Policjanci rozpoczęli pracę nad ustaleniem osób odpowiedzialnych za porzucenie zwierząt, namierzyli młodą parę. Z ich ustaleń wynika, że motywem działania młodych ludzi była przeprowadzka.

"Para, zmieniając miejsce zamieszkania, uznała, że dwa psy stanowią dla nich zbędny balast. Zamiast zapewnić im należytą opiekę lub poszukać nowego domu, wywieźli czworonogi do lasu. Tam, przy skrzyżowaniu dróg leśnych, przywiązali psy do słupa" - poinformował podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Jak dodał, zwierzęta zostały pozostawione na pastwę losu, bez dostępu do wody, pokarmu w miejscu ograniczającym jakąkolwiek swobodę ruchu.

Kobieta zatrzymana przez policję
Dwoje 19-latków z zarzutami

Policjanci we współpracy z urzędem miasta zatrzymali 19-latkę i jej rówieśnika. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami, za co grozi do trzech lat więzienia.

Funkcjonariusze podkreślili, że zgodnie z obowiązującymi przepisami porzucenie zwierzęcia przez właściciela, a w szczególności pozostawienie go w okolicznościach zagrażających jego życiu, jest formą znęcania się. O dalszym losie pary zadecyduje sąd.

Mężczyzna zatrzymany przez policję
Policjanci zwracają uwagę, że zwierzę nie jest rzeczą, którą można wyrzucić, gdy przestaje pasować do naszych planów życiowych. "Jeśli sytuacja życiowa uniemożliwia dalszą opiekę nad pupilem, należy podjąć odpowiedzialne kroki: poszukać nowej rodziny dla zwierzaka, oddać zwierzę do adopcji lub skontaktować się z organizacjami prozwierzęcymi. Przestępstwa przeciwko zwierzętom są ścigane z pełną surowością, a sprawcom grozi odpowiedzialność karna" - zaznaczyli.

Magdalena Gruszczyńska
