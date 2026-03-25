Zaufał "pracownikowi banku". Stracił 90 tysięcy złotych

Mężczyzna stracił 90 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
25.02.2025 | Uwaga na oszustwo "na pracownika banku". Przedsiębiorca stracił prawie 400 tysięcy złotych
Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN
Mieszkaniec powiatu otwockiego przekazał oszustom 90 tysięcy złotych. Policjanci do sprawy zatrzymali 16-latka. Jest on podejrzany o udział w oszustwie metodą "na pracownika banku". O losie nastolatka zdecyduje sąd rodzinny.

Na początku marca do policjantów z Otwocka zgłosił się mężczyzna, który został zmanipulowany. "Oświadczył, że oszuści, podszywając się pod pracowników banku, doprowadzili go do przekazania aż 90 000 złotych"- poinformował w komunikacie podkom. Patryk Domarecki z otwockiej policji.

Funkcjonariusze rozpoczęli pracę nad sprawą. Dzięki analizie zabezpieczonych materiałów oraz monitoringu, wytypowali osobę dokonującą wypłat. Trop prowadził na jedną z posesji w Warszawie.

Telefony, karty SIM i karta do bankomatu

W poniedziałek, 16 marca, policjanci zauważyli młodego mężczyznę wychodzącego z bloku pod obserwowanym adresem. Jak podali, jego wygląd odpowiadał wizerunkowi jednego z podejrzanych.

16-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany. Mundurowi przeszukali jego miejsce zamieszkania. Jak wymienił Domarecki, znaleźli w nim m.in. telefony komórkowe, tablet, karty SIM oraz kartę bankomatową wystawioną na dane osoby trzeciej.

"Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przesłuchanie 16-latka w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego" - zaznaczył Domarecki. Z uwagi na wiek zatrzymanego, o jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny.

Policjanci przypominają, że pracownicy banku nigdy nie proszą o wypłatę gotówki, podawanie haseł dostępowych czy przelewanie środków na "bezpieczne konta techniczne". "Jeśli otrzymasz taki telefon – rozłącz się i zweryfikuj informację bezpośrednio w placówce swojego banku" - podpowiedzieli.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Czytaj także:
Tak wygląda blok przy Laurowej po pożarze
Liczą straty po pożarze nowego bloku, chcą budować obok
Białołęka
Zderzenie na Czerniakowskiej
Zderzenie z autobusem. Jedna osoba w szpitalu
Mokotów
Drogi krzyżowe w Warszawie
Drogi krzyżowe w Warszawie. Trasy i zamknięte ulice
Śródmieście
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Szukają siedziby dla unijnej instytucji. Warszawa poza finałem
Śródmieście
Śmiertelny wypadek drogowy w gminie Solec nad Wisłą
Wypadł z ronda i rozbił się w rowie. Kierowca nie żyje, trzy osoby są ranne
Okolice
Kamienica przy ulicy Wilczej została zabytkiem
"Jest jednym z wyróżniających się budynków"
Śródmieście
Ile za śmieci w Warszawie
Wracają stare stawki za wywóz odpadów, będzie drożej
Śródmieście
Mężczyzna był ranny w rękę
"Miał się meldować z drogi, kontakt się urwał"
Białołęka
Dwa mecze reprezentacji polski na Stadionie Narodowym (zdjęcie ilustracyjne)
W barażach Polska zagra z Albanią. Jak dojechać na mecz?
Praga Południe
43-latce grozi do pięciu lat więzienia
206 zarzutów dla kasjerki
Okolice
Straż Graniczna - Lotnisko Chopina
Przyleciał z Nowego Jorku i został zatrzymany
Włochy
Potrącenie pieszego w rejonie stacji PKP Michalin
"Wszedł w słuchawkach na uszach". Potrącił go pociąg
Okolice
Artefakty odnalezione podczas prac arecheologicznych
Pierwsze dni badań i nowe odkrycia na terenie dawnego Pałacu Brühla
Śródmieście
W mieszkaniu była linia do produkcji fałszywych banknotów
Linia do produkcji fałszywek i gotowe wydruki. Siedem osób zatrzymanych
Okolice
Jerzy Malewicz
"Panie Jerzy, Warszawa nigdy o Panu nie zapomni"
Wola
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Kolejny etap będzie dotyczył 130 tysięcy zarejestrowanych teraz aut
Ulice
Zawalona hala w Mławie
Montowali monitoring, hala runęła, dwaj bracia zginęli. Opinia biegłego
Okolice
Kradziony skuter rozbierali już na części
Rozkręcali kradziony skuter. Nie wiedzieli, co w nim ukrył właściciel
Okolice
Akcja ratunkowa na Kanale Żerańskim
"Spadł z tratwy". Dramatyczna akcja ratunkowa
Białołęka
Auto jest całkowicie zniszczone po uderzeniu w kapliczkę. Kierowca w tym zdarzeniu nie odniósł większych obrażeń
Nie odnieśli obrażeń, ale mają poważne problemy
Okolice
Policjanci kilka dni zabezpieczali ślady w miejscu, gdzie działało narkotykowe laboratorium
Ilość "wystarczająca, by odurzyć ponad 10 milionów osób"
Okolice
Uszkodzona szyba w tramwaju
Strzelił w szybę tramwaju. Został zatrzymany
Praga Północ
Wypadek przy rondzie ONZ (zdjęcie ilustracyjne)
Wyjechał z domu i nie wrócił. Koniec poszukiwań
Białołęka
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Zalegał ze sporządzaniem uzasadnień. Wkrótce może przestać być sędzią
Okolice
Nowa samica złożyła jaja w gnieździe na Pałacu Kultury
Pierwsze jaja w gnieździe na Pałacu Kultury
Magdalena Gruszczyńska
Nielegalny wyścig na S7
Chciał sprawdzić możliwości nowego auta. Wyścig na S7
Okolice
Mandaty za jazdę hulajnogą (zdj. ilustracyjne)
Hulajnogi nie wjadą do niektórych parków. Miasto szykuje nowe zasady
Wola
Zderzenie z autobusem
Tramwaj uderzył w autobus, są ranni
Praga Południe
Rozbój w Józefowie
"Został zaatakowany kastetem i okradziony"
Okolice
Potrącenie pieszego w rejonie stacji PKP Michalin
Pociąg potrącił człowieka na linii otwockiej. Utrudnienia
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki