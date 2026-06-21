Okolice Zatrzymali go do kontroli drogowej. Był pod wpływem narkotyków, w samochodzie przewoził mefedron Oprac. Dariusz Gałązka |

"Okazuje się, że coraz młodsze dzieci sięgają po używki" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Otwock

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Policjanci z otwockiej drogówki zatrzymali do kontroli osobowe BMW.

"Siedzący za kierownicą 22-letni mężczyzna swoim zachowaniem od razu zwrócił szczególną uwagę funkcjonariuszy. Przeprowadzone badanie wykazało, że kierujący znajdował się pod wpływem THC oraz metamfetaminy" - wyjaśnił podkomisarz Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

92 gramy mefedronu w aucie

W trakcie przeszukania pojazdu policjanci znaleźli niedozwolone substancje.

"22-latek przewoził w swoim BMW blisko 92 gramy mefedronu. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany, a nielegalne substancje zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnych. Mężczyzna przyznał, że znalezione narkotyki należą do niego" - poinformował Domarecki.

Sąd aresztował 22-latka

Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła w tej sprawie śledztwo. 22-latkowi przedstawiono zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających.

Prokurator skierował wniosek o areszt. Sąd go podtrzymał.

Narkotyki znalezione w aucie 22-latka Źródło zdjęcia: KPP Otwock