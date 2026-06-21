Zatrzymali go do kontroli drogowej. Był pod wpływem narkotyków, w samochodzie przewoził mefedron
Policjanci z otwockiej drogówki zatrzymali do kontroli osobowe BMW.
"Siedzący za kierownicą 22-letni mężczyzna swoim zachowaniem od razu zwrócił szczególną uwagę funkcjonariuszy. Przeprowadzone badanie wykazało, że kierujący znajdował się pod wpływem THC oraz metamfetaminy" - wyjaśnił podkomisarz Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
92 gramy mefedronu w aucie
W trakcie przeszukania pojazdu policjanci znaleźli niedozwolone substancje.
"22-latek przewoził w swoim BMW blisko 92 gramy mefedronu. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany, a nielegalne substancje zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnych. Mężczyzna przyznał, że znalezione narkotyki należą do niego" - poinformował Domarecki.
Sąd aresztował 22-latka
Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła w tej sprawie śledztwo. 22-latkowi przedstawiono zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających.
Prokurator skierował wniosek o areszt. Sąd go podtrzymał.