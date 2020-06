Policja: zarzuty dla 39-latka za kradzież osprzętu do samolotu

Grozi mu pięć lat więzienia

Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań. Następnie przedstawiono mu zarzut kradzieży. Podejrzany został również doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury w Garwolinie. "Zebrany w sprawie materiał dowodowy, pozwolił na złożenie przez prokuratora wniosku do sądu, aby zastosować wobec podejrzanego zapobiegawczy środek izolacyjny. Sąd przychylił się do wniosku i wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu" - informuje policja.