Zaginęła 16-letnia Katarzyna

Jak pomóc nastolatkowi uporać się z lękiem? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja

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Policjanci z komendy powiatowej w Otwocku szukają Katarzyny Lech. 16-latka 24 czerwca wyszła z domu w Dziechcińcu i do tej pory nie wróciła, nie nawiązała też kontaktu z rodziną.

"Ostatni raz była widziana na terenie dzielnicy Warszawa Praga Południe w rejonie stacji BP przy ul. Grochowskiej, stacji Orlen ul. Niesielska 1 ul. Dobra. Przebywała w towarzystwie dwóch n/n (nazwisko nieznane - red.) młodych mężczyzn" - podał mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.

Zaginiona 16-letnia Katarzyna Lech Źródło zdjęcia: Policja

Rysopis zaginionej

Policjant podał też rysopis zaginionej: wzrost 180 cm, szczupła budowa ciała, włosy długie, ciemny blond znaki szczególne - blizny na lewym nadgarstku.

W dniu zaginięcia 16-latka była ubrana w ciemną koszulkę na ramiączka, beżowe spodnie i białe buty marki Nike.

"Wszystkie osoby mogące mieć informacje na temat miejsca pobytu zaginionej proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Otwocku tel. 47 724 12 13, 47 724 19 00 lub najbliższą jednostką policji 997" - zaapelował mł. asp. Filipiak.

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