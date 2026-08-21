Wyprzedził na skrzyżowaniu radiowóz. Był pod wpływem narkotyków
Policjanci z otwockiej drogówki, patrolujący ulice nieoznakowanym radiowozem, zwrócili uwagę na kierującego czerwonym Audi.
"45-letni mężczyzna, nie zdając sobie sprawy, kogo zamierza ominąć, podjął skrajnie niebezpieczny manewr i postanowił wyprzedzić pojazd bezpośrednio na skrzyżowaniu" - opisuje w komunikacie podkomisarz Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
Amfetamina, metamfetamina i kokaina w organizmie
Policjanci zatrzymali auto do kontroli. Po kilku minutach rozmowy z kierowcą stało się jasne, że manewr na skrzyżowaniu nie był jedynie skutkiem pośpiechu.
"Przeprowadzone badanie wykazało obecność w jego organizmie amfetaminy, metamfetaminy oraz kokainy. To jednak nie był koniec kłopotów 45-latka. Policjanci udali się do jego miejsca zamieszkania, gdzie podczas przeszukania odnaleźli środki odurzające w postaci marihuany oraz tabletek ekstazy" - przekazał Domarecki.
Samochód na parking, kierowca do celi
Czerwone Audi zostało odholowane na policyjny parking, a kierowca trafił do policyjnej celi.
45-latek usłyszał zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających oraz posiadania nielegalnych substancji. O jego dalszym losie i wymiarze kary zdecyduje teraz sąd.