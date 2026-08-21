Okolice Wyprzedził na skrzyżowaniu radiowóz. Był pod wpływem narkotyków Oprac. Katarzyna Kędra |

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Otwocku

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Policjanci z otwockiej drogówki, patrolujący ulice nieoznakowanym radiowozem, zwrócili uwagę na kierującego czerwonym Audi.

"45-letni mężczyzna, nie zdając sobie sprawy, kogo zamierza ominąć, podjął skrajnie niebezpieczny manewr i postanowił wyprzedzić pojazd bezpośrednio na skrzyżowaniu" - opisuje w komunikacie podkomisarz Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Kierowca był pod wpływem narkotyków Źródło zdjęcia: KPP w Otwocku

Amfetamina, metamfetamina i kokaina w organizmie

Policjanci zatrzymali auto do kontroli. Po kilku minutach rozmowy z kierowcą stało się jasne, że manewr na skrzyżowaniu nie był jedynie skutkiem pośpiechu.

"Przeprowadzone badanie wykazało obecność w jego organizmie amfetaminy, metamfetaminy oraz kokainy. ​To jednak nie był koniec kłopotów 45-latka. Policjanci udali się do jego miejsca zamieszkania, gdzie podczas przeszukania odnaleźli środki odurzające w postaci marihuany oraz tabletek ekstazy" - przekazał Domarecki.

Kierowca był pod wpływem narkotyków Źródło zdjęcia: KPP w Otwocku

Samochód na parking, kierowca do celi

Czerwone Audi zostało odholowane na policyjny parking, a kierowca trafił do policyjnej celi.

​45-latek usłyszał zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających oraz posiadania nielegalnych substancji. O jego dalszym losie i wymiarze kary zdecyduje teraz sąd.