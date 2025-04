Woda w Otwocku zdatna do picia. "Wracamy w pełni do normalności"

Dwie awarie na terenie stacji uzdatniania wody w Otwocku Źródło: TVN24

Woda z wodociągu publicznego może być bez ograniczeń spożywana przez ludzi. - Wracamy w pełni do normalności – skomentował prezydent Otwocka Jarosław Margielski. Zakończyły się wszystkie prace na stacji uzdatniania wody.

W czwartek powiatowy inspektor sanitarny w Otwocku poinformował, że woda z wodociągu publicznego może być bez ograniczeń spożywana przez ludzi.

Sanepid przekazał w komunikacie, że po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych 14 kwietnia, stwierdzono, że woda z wodociągu publicznego w Otwocku "w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania (...) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi".

"Wracamy w pełni do normalności"

- Oznacza to, że po dwóch tygodniach od wystąpienia najpoważniejszej awarii sieci wodociągowej w Otwocku wracamy w pełni do normalności – powiedział prezydent Otwocka.

Przekazał, że zakończyły się wszystkie prace na stacji uzdatniania wody. - Mamy przywróconą pełną sprawność stacji uzdatniania wody – dodał Margielski.

Podziękował mieszkańcom Otwocka i Karczewa za odpowiedzialność, wyrozumiałość, a także samorządom, spółkom wodociągowym, służbom mundurowym, jednostkom szczebla centralnego z wojewodą na czele, za pomoc w organizowaniu akcji, w której starano się w jak najkrótszym czasie dostarczyć wodę do wszystkich potrzebujących mieszkańców.

Rozdystrybuowano ponad 1,2 mln litrów wody

- Dzisiaj przychodzi czas na wnioski, na podsumowania, a także na przygotowanie scenariuszy, bo mamy informacje z innych gmin i spółek wodociągowych, że przykład Otwocka i Karczewa pokazuje, że procedury wymagają aktualizacji, a przede wszystkim wymagają współpracy. Przede nami ogromna praca do wykonania w tym zakresie – zaznaczył włodarz Otwocka.

Zakończyła się też akcja dystrybucji wody. Margielski przekazał, że w akcji szacunkowo rozdystrybuowano ponad 1,2 mln litrów wody z beczkowozów i około miliona litrów wody butelkowanej dla mieszkańców Otwocka i Karczewa.

Prokuratura prowadzi śledztwo

O tym, że woda w Otwocku i Karczewie jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarno-bytowych poinformowało 2 kwietnia rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Prezydent Otwocka przekazał wówczas, że doszło do awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody.

Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.

7 kwietnia prezydent Otwocka Jarosław Margielski poinformował, że woda w wodociągu jest zdatna do spożycia warunkowo. Zaapelował wtedy, by ograniczyć do minimum korzystane z urządzeń takich jak pralka czy zmywarka.