Poślizg na rozbudowie linii otwockiej. Kolejarze straszą karami

|
Wycinka drzew na linii otwockiej, okolice stacji w Falenicy
"Prace trwają w systemie 24-godzinnym"
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Kolejarze zapowiadają, że pociągi SKM wrócą na linię otwocką z lekkim opóźnieniem. Podczas prowadzonych prac problemem okazały się kilkudziesięcioletnie urządzenia sterowania ruchem. Poślizg może oznaczać duże kary finansowe dla wykonawcy inwestycji.

Jeszcze we wtorek rano na konferencji prasowej zorganizowanej na tymczasowym peronie na stacji Warszawa-Wawer przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych przekonywali, że wszystko idzie zgodnie z planem i w poniedziałek pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich wrócą na linię otwocką (na razie tylko wahadłowo). W piątek wieczorem pojawił się komunikat, że ten termin dla SKM jest już nieaktualny. Do Otwocka jeżdżą tylko niektóre składy KM.

Problemem urządzenia sterowania

Jak powiedział nam w poniedziałek Marcin Mochocki, dyrektor ds. realizacji inwestycji w PKP PLK, problemem okazało się dostosowanie urządzeń sterowania ruchem, które mają często po kilkadziesiąt lat. Wszystkie inne prace w zakresie torów, peronów, energetyki i dróg udało się zrealizować w ciągu dwutygodniowego zamknięcia. - Wykonawca niedostatecznie skutecznie oszacował czas przebudowy kilkudziesięcioletnich urządzeń kierowania ruchem - dodał Mochocki.

Dlaczego zmianę terminu ogłoszono tak późno? - Charakterystyka prowadzenia inwestycji kolejowych jest taka, że wejście na roboty dotyczące sterowania ruchem, jest możliwe na samym końcu, kiedy zakończone są wszystkie inne prace w terenie - wyjaśnił dyrektor.

Jak zapewnił, prace trwają obecnie 24 godziny na dobę, a wykonawca - Trakcja S.A. deklaruje, że pociągi wrócą 1 maja. - Wykonawcy powinno zależeć, żeby jak najszybciej przywrócić pierwotne założenia ruchowe. W przetargu, jak i późniejszej umowie, zamieściliśmy informację, że zakłócenie ruchowe i opóźnienia są obarczone wysokimi karami finansowymi, dochodzącymi do kilkudziesięciu tysięcy złotych za godzinę opóźnienia. Dokonamy kalkulacji i odpowiednimi procedurami umownymi będziemy egzekwować należne kary - podkreślił Marcin Mochocki.

Tysiące podpisów pod listem do ministra. "Nie zgadzamy się na niedasizm"

Piotr Bakalarski

Autobusy zastępcze zostały

W poniedziałek na odcinek Warszawa Wawer-Otwock wróciła jedynie część pociągów, które były zaplanowane w rozkładzie jazdy. SKM-ki, które od 27 kwietnia miały dojeżdżać do Otwocka, kursują tylko do stacji Warszawa Wschodnia. Pozostałe pociągi linii S1 docierają do Wawra (jeden na godzinę).

W związku z tym Zarząd Transportu Miejskiego utrzymał kursowanie linii autobusowej ZS1, kursującej wzdłuż zamkniętej linii kolejowej.

Ponadto autobusy linii 521 jeżdżą w godzinach szczytu co 7,5 minuty do Wiatracznej. Dwa kursy na godzinę zostały wydłużone do centrum.

Pozostała też autobusowa linia dodatkowa 229 kursująca przez Most Południowy (Anny Jagiellonki).

Koleje Mazowieckie również utrzymały swoją zastępczą komunikację autobusową.

Pociągi nie wrócą na linię otwocką zgodnie z planem

pc

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Piotr Bakalarski
