Okolice Opóźnienia na budowie. Pociągi nie wrócą na linię otwocką zgodnie z planem

Rafał Trzaskowski o utrudnieniach i zieleni na linii otwockiej (9 kwietnia)

- Ze względu na wydłużone prace przy budowie nowego systemu sterowania ruchem kolejowym od poniedziałku, 27 kwietnia, na odcinku Warszawa Wawer - Otwock na tory wróci jedynie część pociągów, które były zaplanowane w rozkładzie jazdy - poinformował Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP PLK.

Dodał, że na odcinku Warszawa-Wawer - Otwock pociągi SKM zostaną całkowicie odwołane, pociągi Kolei Mazowieckich mogą kursować w ograniczonym zakresie, a komunikacja autobusowa zostanie utrzymana.

- Pociągi będą odjeżdżać z tymczasowych peronów, a utrudnienia potrwają do 30 kwietnia i są związane z koniecznością dokończenia prac, które umożliwią prowadzenie ruchu pociągów - wyjaśnił.

Zastępcza komunikacja autobusowa

Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że utrzymana zostanie autobusowa linia ZS1 kursująca pomiędzy Warszawą Wawer a Otwockiem.

- Autobusy linii 521 będą w godzinach szczytu kursować co 7,5 minuty do Wiatracznej. Dwa kursy na godzinę będą wydłużone do Centrum - zaznaczył.

Pozostanie też autobusowa linia dodatkowa 229 kursująca przez Most Południowy.

Koleje Mazowieckie utrzymują też swoją zastępczą komunikację autobusową.

Pociągi SKM odwołane

Na posiedzeniu sztabu kryzysowego, zwołanym pilnie na wniosek Szybkiej Kolei Miejskiej, zapadła decyzja, że pociągi SKM, które od 27 kwietnia miały według rozkładu dojeżdżać do Otwocka, będą kursowały do stacji Warszawa Wschodnia.

"Pozostałe pociągi na linii S1, tak jak obecnie zakończą bieg w Wawrze i stamtąd zabiorą pasażerów w stronę Warszawy" - poinformował w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego.

Jak podał ZTM, od poniedziałku, 27 kwietnia, podróżni jadący z Wawra (perony 2 i 3), będą mieli do dyspozycji jeden pociąg SKM w godzinie, zamiast dwóch jak obecnie.

Miało być inaczej

We wtorek podczas konferencji prasowej przedstawiciele PKP PLK zapowiadali, że od poniedziałku, 27 kwietnia, pociągi wrócą na linię otwocką.

Pasażerowie w szczycie mieli móc skorzystać z jednego pociągu SKM i dwóch pociągów Kolei Mazowieckich na godzinę w każdym kierunku.