Nocna pomoc nie działała. Brak lekarza "z przyczyn losowych"

Brak lekarza Nocnej Pomocy Lekarskiej - takie ogłoszenie przywitało pacjentów w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku. Szpital tłumaczy, że była to "sytuacja incydentalna" i "nie było czasu na szersze poinformowanie mieszkańców".

Kartka z informacją dla pacjentów przychodni wisiała na drzwiach 20 kwietnia, czyli w Wielką Niedzielę. Z jej treści wynikało, że tego dnia nie funkcjonowała Nocna Pomoc Lekarska z powodu nieobecności lekarza. "Brak lekarza w NPL-u" - głosił napis wydrukowany na kartce, a niżej długopisem dopisano kilka innych miast i dwie warszawskie lokalizacje, gdzie znajdują się alternatywny punkty. Tu warto zauważyć, że pierwszy na liście Garwolin znajduje się aż 40 kilometrów od Otwocka. Nie zamieszczono natomiast dokładnych adresów, były tylko numery telefonów.

Brak lekarza "z przyczyn losowych"

O wyjaśnienia zwróciliśmy się do Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku. Zapytaliśmy, jak długo trwała ta sytuacja i jaki był powód nieobecności lekarza. Dopytaliśmy też, czy w ostatnim czasie dochodziło do podobnych sytuacji.

"Z przyczyn losowych niestety nie mogło być tego dnia lekarza. Nie było już niestety czasu na szersze poinformowanie mieszkańców. Do dyspozycji chorych w stanach pilnych była Izba Przyjęć naszego szpitala. Obsługa podała też w informacji na drzwiach kontakt do najbliższych czynnych przychodni. Za niedogodności wszystkich naszych pacjentów serdecznie przepraszamy. Była to sytuacja incydentalna" - przekazał nam w odpowiedzi sekretariat zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku.