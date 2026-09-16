Okolice Uporczywie łamie zakazy i siada za kierownicę, sąd go nie aresztował Oprac. Katarzyna Kędra |

Obowiązkowy kurs reedukacyjny dla pijanych kierowców zdrożeje pięciokrotnie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Otwocku

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46-latek po zatrzymaniu kolejny raz usłyszał zarzut dotyczący złamania sądowego zakazu. Wcześniej mężczyznę policjanci zatrzymali między innymi w wakacje. Wtedy sąd zamiast wnioskowanego aresztu zarządził dozór policyjny. Mężczyzna prowadził wtedy auto po użyciu alkoholu. Na swoim koncie ma też zasądzony 10-miesięczny areszt za łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Dozór policji okazał się nieskuteczny

46-latek po zatrzymaniu kolejny raz usłyszał zarzut dotyczący złamania sądowych zakazów.

"Z uwagi na to, że stosowany po wakacyjnym zatrzymaniu dozór policji okazał się nieskuteczny i nie zapobiegł, by mężczyzna wsiadł po raz kolejny za kierownicę Prokuratura Rejonowa w Otwocku po raz kolejny wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 46-latka tymczasowego aresztowania" - zaznaczył rzecznik otwockiej policji podkomisarz Patryk Domarecki.

Policjanci zatrzymali 46-latka Źródło zdjęcia: KPP w Otwocku

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Sąd nie zastosował aresztu

Sąd Rejonowy w Otwocku nie przychylił się do tego wniosku i podjął decyzję o zwolnieniu 46-latka. Nie zastosował wobec niego nawet dozoru. Mężczyzna ma jednak cały czas obowiązek stawiania się na policji w związku z zatrzymaniem go latem. "Policjanci otwockiej drogówki doskonale znają osoby, które notorycznie naruszają prawo, w tym łamią sądowe zakazy. Dodatkowo w tym przypadku do funkcjonariuszy docierały sygnały od zaniepokojonych mieszkańców gminy, że kierowca białego Land Rovera może poruszać się po drogach bez wymaganych uprawnień" - przekazał oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku podkomisarz Patryk Domarecki.