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Okolice

Ukradł kostkę z miejskiej ulicy. Wybrukował sobie podwórko

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41-latek został zatrzymany
Coraz więcej drobnych kradzieży w sklepach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Otwock
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Policjanci z podwarszawskiego Otwocka zatrzymali 41-latka podejrzanego o kradzież kostki brukowej z miejskiej ulicy. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna wyłożył nią własne podwórko.

Sprawą niecodziennej kradzieży zajmowali się policjanci z pionu kryminalnego otwockiej komendy.

"Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że z ulicy Moniuszki w Otwocku zniknęła część miejskiej kostki brukowej. Jakby tego było mało, z terenu przy ulicy Prusa skradziono elementy drewnianej altany" - przekazał podkomisarz w komunikacie Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej w Otwocku.

Skradziona kostka brukowa
Skradziona kostka brukowa
Źródło zdjęcia: Policja Otwock
Oprócz kostki skradzione zostały elementy altany
Oprócz kostki skradzione zostały elementy altany
Źródło zdjęcia: Policja Otwock

Wybrukował swoje podwórko

Funkcjonariusze ustalili, że za kradzieżą może stać 41-letni mieszkaniec. Kiedy weszli na jego posesję, przypuszczenia się potwierdziły. Na podwórku był komplet skradzionych materiałów.

"Mężczyzna wykazał się dużą pomysłowością, ze skradzionej z miejskiego chodnika kostki brukowej ułożył sobie ścieżkę prowadzącą do domu, natomiast deski pochodzące z rozbiórki altany wykorzystał do bieżących prac gospodarskich wokół posesji" - wyjaśnił podkomisarz Domarecki.

41-latek został zatrzymany
41-latek został zatrzymany
Źródło zdjęcia: Policja Otwock

Grozi mu pięć lat więzienia

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy. Śledczy przedstawili mu dwa zarzuty dotyczące kradzieży. Nie nacieszył się nowym chodnikiem - skradzione elementy wrócą na pierwotne miejsce.

Za popełnione przestępstwa 41-latkowi grozi teraz do pięciu lat więzienia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępstwakradzież
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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