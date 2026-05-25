Myślał, że w jego organizmie wciąż krążą "procenty". Badanie wykazało co innego

Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
06.07.2022 | Plaga pijanych piratów drogowych nie kończy się pomimo apeli i podwyższonych kar
Źródło wideo: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: KPP Otwock
Policjanci prowadzili pościg za kierowcą Audi. Kiedy go zatrzymali, przedstawił zaskakujący powód swojej ucieczki. Obawiał się, że w jego organizmie wciąż znajduje się alkohol. Badanie wykazało coś innego.

Nerwowe zachowanie kierującego Audi na widok policyjnego patrolu nie umknęło mundurowym. Postanowili skontrolować kierowcę, wydali sygnały do zatrzymania.

"Kierowca, zamiast bezpiecznie zjechać na pobocze, gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. Podczas niebezpiecznego rajdu ulicami Otwocka i Józefowa 29-latek wykazał się skrajną nieodpowiedzialnością, łamiąc szereg przepisów ruchu drogowego" - poinformował podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Pościg zakończył się, gdy uciekający mężczyzna uderzył kołem w krawężnik. Uszkodził oponę i uniemożliwiając sobie dalszą jazdę.

Źródło zdjęcia: KPP Otwock

Miał nietypowe wyjaśnienie

Policjanci obezwładnili i zatrzymali 29-latka. Mężczyzna podał policjantom niecodzienny powód swojej ucieczki.

"Twierdził, że kilka godzin wcześniej pił piwo i spanikował, myśląc, że w jego organizmie wciąż krążą 'procenty'" - przekazał Domarecki.

Badanie alkomatem przyniosło zaskakujący dla samego kierowcy wynik. Mężczyzna był całkowicie trzeźwy.

Policjanci postanowili wykonać badanie na zawartość innych substancji odurzających. "Urządzenie wykazało obecność marihuany w organizmie kierowcy" - podał Domarecki.

Źródło zdjęcia: KPP Otwock

Stracił auto, usłyszał zarzuty

Policjanci podkreślili, że nierozsądna decyzja o ucieczce i jazda pod wpływem środków odurzających będą mężczyznę słono kosztować. Audi 29-latka zostało zabezpieczone i odholowane na policyjny parking.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy oraz w związku z licznymi wykroczeniami popełnionymi w trakcie ucieczki, skierowali do sądu wniosek o ukaranie.

Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających. O dalszym losie 29-latka zadecyduje sąd.

Źródło zdjęcia: KPP Otwock
Źródło: tvnwarszawa.pl
