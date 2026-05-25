Nerwowe zachowanie kierującego Audi na widok policyjnego patrolu nie umknęło mundurowym. Postanowili skontrolować kierowcę, wydali sygnały do zatrzymania.

"Kierowca, zamiast bezpiecznie zjechać na pobocze, gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. Podczas niebezpiecznego rajdu ulicami Otwocka i Józefowa 29-latek wykazał się skrajną nieodpowiedzialnością, łamiąc szereg przepisów ruchu drogowego" - poinformował podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Pościg zakończył się, gdy uciekający mężczyzna uderzył kołem w krawężnik. Uszkodził oponę i uniemożliwiając sobie dalszą jazdę.

Policjanci zatrzymali kierowcę Audi Źródło zdjęcia: KPP Otwock

Miał nietypowe wyjaśnienie

Policjanci obezwładnili i zatrzymali 29-latka. Mężczyzna podał policjantom niecodzienny powód swojej ucieczki.

"Twierdził, że kilka godzin wcześniej pił piwo i spanikował, myśląc, że w jego organizmie wciąż krążą 'procenty'" - przekazał Domarecki.

Badanie alkomatem przyniosło zaskakujący dla samego kierowcy wynik. Mężczyzna był całkowicie trzeźwy.

Policjanci postanowili wykonać badanie na zawartość innych substancji odurzających. "Urządzenie wykazało obecność marihuany w organizmie kierowcy" - podał Domarecki.

Wynik badania na zawartość substancji odurzających Źródło zdjęcia: KPP Otwock

Stracił auto, usłyszał zarzuty

Policjanci podkreślili, że nierozsądna decyzja o ucieczce i jazda pod wpływem środków odurzających będą mężczyznę słono kosztować. Audi 29-latka zostało zabezpieczone i odholowane na policyjny parking.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy oraz w związku z licznymi wykroczeniami popełnionymi w trakcie ucieczki, skierowali do sądu wniosek o ukaranie.

Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających. O dalszym losie 29-latka zadecyduje sąd.

Policjanci skonfiskowali Audi Źródło zdjęcia: KPP Otwock