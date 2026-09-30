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Okolice

Szalał Corvettą na ulicach miasta. Jeździł mimo sądowego zakazu

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Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę sportowego auta
"Nie bez przyczyny mają zakaz prowadzenia". Policjanci coraz częściej stosują wobec nich tryb przyspieszony
Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP Otwock
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29-latek sprawdzał możliwości Chevroleta Corvette w centrum Otwocka. Policjanci zatrzymali go do kontroli za agresywną jazdę. Okazało się, że mężczyzna w ogóle nie powinien prowadzić. Miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.

Podczas rutynowego patrolu ulic Otwocka funkcjonariusze drogówki zwrócili uwagę na agresywnie poruszające się sportowe auto.

"Styl jazdy kierowcy mógł wpłynąć na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, dlatego mundurowi natychmiast podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej" - poinformowała otwocka policja.

Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę sportowego auta
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę sportowego auta
Źródło zdjęcia: KPP Otwock

Miał aktywny zakaz

Za kierownicą amerykańskiego auta siedział 29-letni mieszkaniec.

"Po weryfikacji danych w policyjnych systemach okazało się, że posiada on aktywny, sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - przekazali policjanci.

29-latek został zatrzymany. Usłyszał już zarzut złamania sądowego zakazu. Za popełnione przestępstwo odpowie teraz przed sądem. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Brawura prowadzi do tragedii

Funkcjonariusze zaapelowali do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek i przestrzeganie przepisów. "Brawura i brak odpowiedzialności na drodze mogą doprowadzić do tragedii, a osoby ignorujące orzeczenia sądowe muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi" - zaznaczyli.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Przestępczość w Warszawieruch drogowysamochódPolicja
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