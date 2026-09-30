Okolice Szalał Corvettą na ulicach miasta. Jeździł mimo sądowego zakazu Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

"Nie bez przyczyny mają zakaz prowadzenia". Policjanci coraz częściej stosują wobec nich tryb przyspieszony Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Otwock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Podczas rutynowego patrolu ulic Otwocka funkcjonariusze drogówki zwrócili uwagę na agresywnie poruszające się sportowe auto.

"Styl jazdy kierowcy mógł wpłynąć na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, dlatego mundurowi natychmiast podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej" - poinformowała otwocka policja.

Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę sportowego auta Źródło zdjęcia: KPP Otwock

Miał aktywny zakaz

Za kierownicą amerykańskiego auta siedział 29-letni mieszkaniec.

"Po weryfikacji danych w policyjnych systemach okazało się, że posiada on aktywny, sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - przekazali policjanci.

29-latek został zatrzymany. Usłyszał już zarzut złamania sądowego zakazu. Za popełnione przestępstwo odpowie teraz przed sądem. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Brawura prowadzi do tragedii

Funkcjonariusze zaapelowali do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek i przestrzeganie przepisów. "Brawura i brak odpowiedzialności na drodze mogą doprowadzić do tragedii, a osoby ignorujące orzeczenia sądowe muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi" - zaznaczyli.