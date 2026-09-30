Szalał Corvettą na ulicach miasta. Jeździł mimo sądowego zakazu
Podczas rutynowego patrolu ulic Otwocka funkcjonariusze drogówki zwrócili uwagę na agresywnie poruszające się sportowe auto.
"Styl jazdy kierowcy mógł wpłynąć na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, dlatego mundurowi natychmiast podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej" - poinformowała otwocka policja.
Miał aktywny zakaz
Za kierownicą amerykańskiego auta siedział 29-letni mieszkaniec.
"Po weryfikacji danych w policyjnych systemach okazało się, że posiada on aktywny, sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - przekazali policjanci.
29-latek został zatrzymany. Usłyszał już zarzut złamania sądowego zakazu. Za popełnione przestępstwo odpowie teraz przed sądem. Grozi mu do pięciu lat więzienia.
Brawura prowadzi do tragedii
Funkcjonariusze zaapelowali do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek i przestrzeganie przepisów. "Brawura i brak odpowiedzialności na drodze mogą doprowadzić do tragedii, a osoby ignorujące orzeczenia sądowe muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi" - zaznaczyli.