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Okolice

Spowodowała kolizję na ekspresówce i pojechała dalej bez koła. Była pijana

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Rozbita Skoda prowadzona przez pijaną 34-latkę
34-latka została zatrzymana
Źródło wideo: KPP Otwock
Źródło zdj. gł.: KPP Otwock
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Policjanci drogówki z podwarszawskiego Otwocka zatrzymali 34-latkę, która doprowadziła do kolizji na trasie S17. Kobieta miała cofnięte prawo jazdy i sądowy zakaz prowadzenia. W dodatku była pijana.

Jak poinformował podkomisarz Patryk Domarecki, rzecznik otwockiej komendy, do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek. Ze zgłoszenia, które odebrał oficer dyżurny, wynikało, że na trasie S17 doszło do kolizji.

"Na miejscu policjanci ustalili, że 34-letnia kobieta kierująca Skodą swoim stylem jazdy stwarzała bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu. W pewnym momencie uderzyła w prawidłowo jadący samochód marki BMW, a następnie z impetem wjechała w bariery energochłonne" - wyjaśnił Domarecki.

Dwa promile, sądowy zakaz, cofnięte prawo jazdy

Według relacji funkcjonariuszy, uderzenie było tak silne, że z pojazdu prowadzonego przez kobietę zostało całkowicie wyrwane jedno koło. Mimo to 34-latka kontynuowała jazdę i przejechała ponad 400 metrów.

Rozbita Skoda prowadzona przez pijaną 34-latkę
Rozbita Skoda prowadzona przez pijaną 34-latkę
Źródło zdjęcia: KPP Otwock

"Policjanci wyczuli silną woń alkoholu od kobiety. Badanie alkomatem oraz późniejsza analiza pobranej krwi wykazały u niej ponad dwa promile alkoholu. Po sprawdzeniu danych 34-latki w policyjnych systemach wyszło na jaw, że posiada ona czynny zakaz prowadzenia pojazdów" - podał rzecznik otwockich policjantów.

Sąd objął 34-latkę zakazem, ponieważ już wcześniej kobieta prowadziła samochód, będąc pod wpływem alkoholu. Miała cofnięte prawo jazdy, a ponadto w przeszłości była również dwukrotnie poszukiwana do ustalenia miejsca pobytu.

"Była w doskonałym humorze"

"Kobieta pomimo poważnego zagrożenia, które spowodowała była w doskonałym humorze, uśmiechała się i całkowicie bagatelizowała to, co się stało" - wyjawił podkom. Domarecki.

Prokuratura Rejonowa w Otwocku przedstawiła kobiecie zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów oraz prowadzenia pojazdu pomimo decyzji o cofnięciu uprawnień.

Kobieta przyznała się do zarzucanych czynów, ale nadal bagatelizowała swoją winę. Sąd aresztował 34-latkę na trzy miesiące.

34-latka została zatrzymana
34-latka została zatrzymana
Źródło zdjęcia: KPP Otwock
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
OtwockPolicja
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