Rozpylił gaz pieprzowy w czasie lekcji. Zarzuty dla 15-latka

Do zdarzenia doszło w czwartek. - Policjanci na co dzień zajmujący się problematyką nieletnich zostali poinformowani, że jeden z uczniów podczas trwającej lekcji rozpylił gaz pieprzowy. Prowadzący lekcję natychmiast otworzył drzwi i okna oraz ewakuował z pomieszczenia uczniów. Dzięki tej szybkiej reakcji, na szczęście nikt nie odniósł obrażeń i nie wymagał hospitalizacji. Klasa była niedopuszczona do użytkowania, aż do chwili jej pełnego oczyszczenia z rozpylonego gazu - opisała Harabin.