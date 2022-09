Rozkochiwał kobiety, pożyczał pieniądze i znikał. Pokrzywdzone straciły prawie 85 tysięcy złotych

Jednak to nie jedyne oszustwo, którego dopuścił się 34-latek. Policjanci ustalili, że oszukał także właściciela firmy budowlanej na ponad 23 tysiące złotych. - Zlecił mu realizację robót, po czym nie wywiązał się z umowy i za nie po prostu nie zapłacił - zaznaczyła policjantka.

Często zmieniał miejsce pobytu, pomieszkiwał u partnerek

Namierzenie oszusta nie było łatwe, gdyż często zmieniał miejsca pobytu, pomieszkując albo u czasowych partnerek albo w hotelu. Jak przekazała policjantka, ostatecznie wpadł w zeszłą sobotę, kiedy kryminalni go namierzyli na terenie Otwocka i zatrzymali. Mężczyzna był w trakcie wykonywania prac budowlanych, czym zajmował się na co dzień. Trafił do policyjnej celi.