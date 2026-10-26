Znęcał się nad rodzicami, kradł i niszczył
Do dyżurnego otwockiej komendy wpłynęła informacja o awanturze w jednym z domów na terenie powiatu. Na miejsce pojechali funkcjonariusze.
"Z ustaleń mundurowych wynika, że 44-letni mieszkaniec powiatu otwockiego od kilku miesięcy znęcał się nad swoimi rodzicami. W tym czasie dopuścił się nie tylko aktów przemocy, ale również dwóch kradzieży z włamaniem na szkodę najbliższych oraz wybił szybę w ich lokalu" - podał podkom. Patryk Domarecki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Otocku.
Zarzuty znęcania się
Policjanci obezwładnili i zatrzymali agresywnego mężczyznę. Na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszał zarzuty znęcania się nad rodzicami, dwa zarzuty kradzieży z włamaniem oraz niszczenia mienia.
"Prokurator, po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, uznał, że dalsze przebywanie podejrzanego na wolności stwarza realne i bezpośrednie zagrożenie dla życia oraz zdrowia jego rodziny. W związku z tym skierował do Sądu Rejonowego w Otwocku wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego" - wyjaśnił policjant.
Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, 44-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.
Apel policji
"Zareaguj, zanim dojdzie do tragedii. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadcza przemocy, nie zwlekaj, zadzwoń pod numer 112" - apeluje podkom. Domarecki.
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