Okolice Znęcał się nad rodzicami, kradł i niszczył Oprac. Alicja Glinianowicz |

Alicja Serafin o lukach w polskim prawie i braku przeciwdziałania przemocy wobec kobiet Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do dyżurnego otwockiej komendy wpłynęła informacja o awanturze w jednym z domów na terenie powiatu. Na miejsce pojechali funkcjonariusze.

"Z ustaleń mundurowych wynika, że 44-letni mieszkaniec powiatu otwockiego od kilku miesięcy znęcał się nad swoimi rodzicami. W tym czasie dopuścił się nie tylko aktów przemocy, ale również dwóch kradzieży z włamaniem na szkodę najbliższych oraz wybił szybę w ich lokalu" - podał podkom. Patryk Domarecki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Otocku.

Zarzuty znęcania się

Policjanci obezwładnili i zatrzymali agresywnego mężczyznę. Na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszał zarzuty znęcania się nad rodzicami, dwa zarzuty kradzieży z włamaniem oraz niszczenia mienia.

"Prokurator, po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, uznał, że dalsze przebywanie podejrzanego na wolności stwarza realne i bezpośrednie zagrożenie dla życia oraz zdrowia jego rodziny. W związku z tym skierował do Sądu Rejonowego w Otwocku wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego" - wyjaśnił policjant.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, 44-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Apel policji

"Zareaguj, zanim dojdzie do tragedii. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadcza przemocy, nie zwlekaj, zadzwoń pod numer 112" - apeluje podkom. Domarecki.

Dostępne jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" pod bezpłatnym numerem 800 120 002.