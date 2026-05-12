Groził, że wysadzi partnerkę i jej dzieci

41-latek został obezwładniony i odseparowany od rodziny
Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025r.)
Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Policja Otwock
Wszczął awanturę, odkręcił butlę z gazem i zagroził partnerce, że wysadzi ją i jej dzieci. 41-latek został obezwładniony i odseparowany od rodziny.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Na początku maja dyżurny otwockiej komendy otrzymał dramatyczne zgłoszenie. "Przerażona kobieta poinformowała, że jej partner wszczął awanturę i grozi, że wysadzi ją oraz jej dzieci w wieku 18 i siedmiu lat, odkręcając butlę z gazem" - przekazuje w komunikacie podkomisarz Patryk Domarecki z policji w Otwocku.

Na miejsce  skierowano policjantów, którzy zatrzymali 41-latka. Badanie alkomatem wykazało, że zatrzymany mężczyzna miał w organizmie 2,5 promila alkoholu.

"Z uwagi na realne zagrożenie wybuchem, do działań zaangażowano również straż pożarną. Strażacy wraz z policjantami dokładnie sprawdzili budynek pod kątem ewentualnego wycieku gazu. Po zabezpieczeniu miejsca interwencji potwierdzono, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane" - dodaje podkom. Patryk Domarecki.

"Przemoc to nie jest sprawa prywatna"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Był już karany, trafił do aresztu

Mężczyzna w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa, co oznacza, że teraz będzie odpowiadał przed sądem w warunkach recydywy. W rodzinie wszczęto procedurę Niebieskiej Karty, a 41-latek został odizolowany od bliskich..

Sąd Rejonowy w Garwolinie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres trzech miesięcy.

Źródło zdjęcia: Policja Otwock

Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności, ale w przypadku działania w warunkach recydywy - do nawet 7,5 roku.

pc

Źródło: tvnwarszawa.pl/KPP Otwock
Przemoc domowaPrzemocPrzestępstwaPrzestępczość w WarszawieOtwock
