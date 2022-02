Kontrolowali dronem linię wysokiego napięcia, ktoś wjechał w nich busem. "Wszystko wskazuje, że było to celowe"

czytaj dalej

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i burmistrz Pragi Zdenek Hrzib spotkali się z merem Kijowa Witalijem Kliczką. - Pokazują swoją solidarność z Ukrainą, z narodem ukraińskim. Deklarują wsparcie na naszej drodze do rodziny europejskiej - powiedział po rozmowach Kliczko. - Jesteśmy tutaj również po to, żeby pokazać naszą gotowość do pomocy. Jeżeli cokolwiek się wydarzy, zarówno Warszawa, jak i Praga gotowe są do tej pomocy - mówił Trzaskowski.