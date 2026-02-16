Pożar w lokomotywie pociągu PKP Intercity (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: ZTM

W niedzielę na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o pożarze lokomotywy niedaleko Otwocka. Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 19.28 Dotyczyło pożaru między przystankami Otwock Śródborów a Pogorzel Warszawska. Na miejsce skierowano pięć zastępów strażackich.

- Doszło do pożaru elektrowozu pociągu relacji Warszawa - Kijów. Był to pożar stycznika, czyli elementu instalacji elektrycznej. Jeszcze przed przybyciem strażaków, pożar został ugaszony przez maszynistę gaśnicą śniegową. Ze względów bezpieczeństwa nie było możliwe kontynowanie podróży tym składem - poinformował nas mł. asp. Bartłomiej Baran ze straży pożarnej w Otwocku. Na równoległy tor podstawiono inny pociąg.

Ponieważ maszynista sam uporał się z małym pożarem, działania straży ograniczyły się do zabezpieczenia i oświetlenia miejsca zdarzenia oraz pomocy przy przesiadce pasażerów do drugiego pociągu. Strażacy rozstawili platformę, po której można było bezpiecznie przejść między składami. - Do pociągu relacji Bydgoszcz-Rzeszów przesiadło się 285 pasażerów, 115 poczekało na następny pociąg - dodał strażak.

W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Ruch pociągów był wstrzymany w obu kierunkach.

