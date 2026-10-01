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Okolice

Potrącił pieszą i uciekł. Tak tłumaczył się policji

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Potrącił pieszą i uciekł i nie miał prawa jazdy
Prawo jazdy zatrzymane na trzy miesiące, za dalszą jazdę można je stracić na pięć lat
Źródło wideo: KSP
Źródło zdj. gł.: KPP w Otwocku
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Policjanci z Otwocka (Mazowieckie) zatrzymali 19-latka podejrzanego o potrącenie pieszej. Mężczyzna nie sprawdził, czy kobieta jest ranna i uciekł. Policji tłumaczył, że spanikował, bo nie miał prawa jazdy. Został aresztowany.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w centrum Otwocka. Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący Volkswagenem uderzył w 40-letnią kobietę, przechodzącą przez jezdnię poza wyznaczonym przejściem dla pieszych.

"Kierowca nie sprawdził stanu zdrowia poszkodowanej i szybko odjechał z miejsca zdarzenia. Natychmiast po zgłoszeniu na miejscu pojawili się funkcjonariusze, którzy przeprowadzili szczegółowe oględziny oraz przesłuchali świadków, precyzyjnie odtwarzając przebieg wypadku" - pokreślił oficer prasowy otwockiej policji podkomisarz Patryk Domarecki.

Potrącił pieszą i uciekł i nie miał prawa jazdy
Potrącił pieszą i uciekł i nie miał prawa jazdy
Źródło zdjęcia: KPP w Otwocku

Uszkodzone auto na parkingu

Policjanci ustalili, że za kierownicą pojazdu mógł siedzieć 19-letni obywatel Ukrainy przebywający w Otwocku. Gdy pojechali pod wytypowany adres, na pobliskim parkingu odnaleźli Volkswagena z widocznymi śladami kolizji.

"Kryminalni zabezpieczyli pojazd oraz ślady, a następnie weszli do jednego z lokalnych hosteli, gdzie zatrzymali zaskoczonego 19-latka. Podczas rozmowy z policjantami mężczyzna przyznał się do potrącenia pieszej i ucieczki, tłumacząc swoje zachowanie paniką wywołaną brakiem prawa jazdy" - dodał podkomisarz Domarecki.

Zarzut za wypadek i ucieczkę

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Prokurator przedstawił mu zarzut "spowodowania wypadku drogowego, w wyniku którego pokrzywdzona doznała obrażeń ciała wywołujących rozstrój zdrowia na okres powyżej siedmiu dni, połączonego z ucieczką z miejsca zdarzenia".

"Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Otwocku Sąd Rejonowy w Otwocku zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 4,5 roku pozbawienia wolności" - podsumował policjant.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
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