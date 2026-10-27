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Okolice

Ponad 1200 skontrolowanych kierowców, 10 było pod wpływem narkotyków

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Policyjna kontrola na drodze krajowej numer 50
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP Otwock
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Na otwockim odcinku drogi krajowej numer 50 policjanci skontrolowali ponad 1200 kierowców. Dziesięciu jechało pod wpływem środków odurzających a trzech pod wpływem alkoholu. Niechlubny rekordzista miał trzy promile i nie miał uprawnień do kierowania.

Droga krajowa numer 50 to jeden z kluczowych i najbardziej obciążonych ruchem ciągów komunikacyjnych w regionie. Otwoccy policjanci ruchu drogowego, wspólnie z funkcjonariuszami z Piaseczna i Mińska Mazowieckiego, przeprowadzili kontrole na całej długości tej trasy.

Policyjna kontrola na drodze krajowej numer 50
Policyjna kontrola na drodze krajowej numer 50
Źródło zdjęcia: KPP Otwock

Podczas weekendowych działań na terenie powiatu otwockiego funkcjonariusze wykonali 1218 kontroli trzeźwości oraz ponad 20 testów na zawartość narkotyków.

Trzy promile i brak uprawnień

"Bilans akcji jednoznacznie pokazuje, jak potrzebne są tego typu przedsięwzięcia. Policjanci ujawnili trzech kierujących w stanie nietrzeźwości oraz aż 10 kierowców pod wpływem środków odurzających. Policjanci zatrzymali 16 praw jazdy oraz 7 dowodów rejestracyjnych" - wymienił podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Policyjna kontrola na drodze krajowej numer 50
Policyjna kontrola na drodze krajowej numer 50
Źródło zdjęcia: KPP Otwock

Niechlubnym rekordzistom, zatrzymanym na terenie powiatu otwockiego, był 41- letni kierowca Daewoo. Jak podała policja, wydmuchał blisko trzy promile. Na dodatek mężczyzna nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów. 

"Wśród skontrolowanych osób był również 38-letni mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego, który okazał policjantom podrobiony dokument prawa jazdy. Za posłużenie się podrobionym dokumentem ustawodawca przewidział karę zagrożoną pozbawieniem wolności do lat 5" - przekazał Domarecki.

Będą kolejne kontrole

Policjanci zapowiedzieli, że podobne działania, z udziałem funkcjonariuszy ruchu drogowego z ościennych powiatów, będą kontynuowane w przyszłości.

Policyjna kontrola na drodze krajowej numer 50
Policyjna kontrola na drodze krajowej numer 50
Źródło zdjęcia: KPP Otwock

"Zapowiadamy kolejne bezkompromisowe kontrole eliminujące z dróg osoby, które zdecydują się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu" - podkreślili.

Przypomnieli, że wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie, to nie tylko skrajna nieodpowiedzialność, ale również śmiertelne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
AlkoholNarkotykiPolicjaruch drogowy
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