Okolice Ponad 1200 skontrolowanych kierowców, 10 było pod wpływem narkotyków Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Otwock

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Droga krajowa numer 50 to jeden z kluczowych i najbardziej obciążonych ruchem ciągów komunikacyjnych w regionie. Otwoccy policjanci ruchu drogowego, wspólnie z funkcjonariuszami z Piaseczna i Mińska Mazowieckiego, przeprowadzili kontrole na całej długości tej trasy.

Policyjna kontrola na drodze krajowej numer 50 Źródło zdjęcia: KPP Otwock

Podczas weekendowych działań na terenie powiatu otwockiego funkcjonariusze wykonali 1218 kontroli trzeźwości oraz ponad 20 testów na zawartość narkotyków.

Trzy promile i brak uprawnień

"Bilans akcji jednoznacznie pokazuje, jak potrzebne są tego typu przedsięwzięcia. Policjanci ujawnili trzech kierujących w stanie nietrzeźwości oraz aż 10 kierowców pod wpływem środków odurzających. Policjanci zatrzymali 16 praw jazdy oraz 7 dowodów rejestracyjnych" - wymienił podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Policyjna kontrola na drodze krajowej numer 50 Źródło zdjęcia: KPP Otwock

Niechlubnym rekordzistom, zatrzymanym na terenie powiatu otwockiego, był 41- letni kierowca Daewoo. Jak podała policja, wydmuchał blisko trzy promile. Na dodatek mężczyzna nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów.

"Wśród skontrolowanych osób był również 38-letni mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego, który okazał policjantom podrobiony dokument prawa jazdy. Za posłużenie się podrobionym dokumentem ustawodawca przewidział karę zagrożoną pozbawieniem wolności do lat 5" - przekazał Domarecki.

Będą kolejne kontrole

Policjanci zapowiedzieli, że podobne działania, z udziałem funkcjonariuszy ruchu drogowego z ościennych powiatów, będą kontynuowane w przyszłości.

Policyjna kontrola na drodze krajowej numer 50 Źródło zdjęcia: KPP Otwock

"Zapowiadamy kolejne bezkompromisowe kontrole eliminujące z dróg osoby, które zdecydują się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu" - podkreślili.

Przypomnieli, że wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie, to nie tylko skrajna nieodpowiedzialność, ale również śmiertelne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.