Ponad 1200 skontrolowanych kierowców, 10 było pod wpływem narkotyków
Droga krajowa numer 50 to jeden z kluczowych i najbardziej obciążonych ruchem ciągów komunikacyjnych w regionie. Otwoccy policjanci ruchu drogowego, wspólnie z funkcjonariuszami z Piaseczna i Mińska Mazowieckiego, przeprowadzili kontrole na całej długości tej trasy.
Podczas weekendowych działań na terenie powiatu otwockiego funkcjonariusze wykonali 1218 kontroli trzeźwości oraz ponad 20 testów na zawartość narkotyków.
Trzy promile i brak uprawnień
"Bilans akcji jednoznacznie pokazuje, jak potrzebne są tego typu przedsięwzięcia. Policjanci ujawnili trzech kierujących w stanie nietrzeźwości oraz aż 10 kierowców pod wpływem środków odurzających. Policjanci zatrzymali 16 praw jazdy oraz 7 dowodów rejestracyjnych" - wymienił podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
Niechlubnym rekordzistom, zatrzymanym na terenie powiatu otwockiego, był 41- letni kierowca Daewoo. Jak podała policja, wydmuchał blisko trzy promile. Na dodatek mężczyzna nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów.
"Wśród skontrolowanych osób był również 38-letni mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego, który okazał policjantom podrobiony dokument prawa jazdy. Za posłużenie się podrobionym dokumentem ustawodawca przewidział karę zagrożoną pozbawieniem wolności do lat 5" - przekazał Domarecki.
Będą kolejne kontrole
Policjanci zapowiedzieli, że podobne działania, z udziałem funkcjonariuszy ruchu drogowego z ościennych powiatów, będą kontynuowane w przyszłości.
"Zapowiadamy kolejne bezkompromisowe kontrole eliminujące z dróg osoby, które zdecydują się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu" - podkreślili.
Przypomnieli, że wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie, to nie tylko skrajna nieodpowiedzialność, ale również śmiertelne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.