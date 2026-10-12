Groził bratu śmiercią, odsiadywał wyrok za usiłowanie zabójstwa
Do komisariatu policji w Józefowie zgłosił się mężczyzna, który poinformował o niebezpiecznym zachowaniu swojego 51-letniego brata.
Groził śmiercią, zapowiadał użycie noża
"Z ustaleń policjantów wynikało, że agresor od kilku dni kierował pod adresem zgłaszającego groźby pozbawienia życia, w których zapowiadał m.in. użycie noża. W ten sposób chciał wpłynąć na brata oraz zmusić go do sprzedaży nieruchomości i oddania mu uzyskanych pieniędzy" - opisał podkom. Patryk Domarecki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
Okazało się, że 51-latek kilkanaście miesięcy wcześniej opuścił więzienie, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa.
51-latek został zatrzymany w Warszawie w pobliżu jednego z adresów brata. W chwili zatrzymania mężczyzna miał przy sobie nóż.
Zarzuty
51-latek usłyszał zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych oraz zmuszania do określonego zachowania. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do trzech lat więzienia.
Decyzją sądu 51-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.