Okolice Groził bratu śmiercią, odsiadywał wyrok za usiłowanie zabójstwa Oprac. Alicja Glinianowicz |

Józefów w powiecie otwockim Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

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Do komisariatu policji w Józefowie zgłosił się mężczyzna, który poinformował o niebezpiecznym zachowaniu swojego 51-letniego brata.

Groził śmiercią, zapowiadał użycie noża

"Z ustaleń policjantów wynikało, że agresor od kilku dni kierował pod adresem zgłaszającego groźby pozbawienia życia, w których zapowiadał m.in. użycie noża. W ten sposób chciał wpłynąć na brata oraz zmusić go do sprzedaży nieruchomości i oddania mu uzyskanych pieniędzy" - opisał podkom. Patryk Domarecki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Okazało się, że 51-latek kilkanaście miesięcy wcześniej opuścił więzienie, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa.

51-latek został zatrzymany w Warszawie w pobliżu jednego z adresów brata. W chwili zatrzymania mężczyzna miał przy sobie nóż.

Zarzuty

51-latek usłyszał zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych oraz zmuszania do określonego zachowania. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do trzech lat więzienia.

Decyzją sądu 51-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.